Jesień na rowerze – co zrobić, by cieszyć się jazdą?

Sezon na rower trwa cały rok – wystarczy tylko odpowiednio dostosować się do panujących warunków atmosferycznych. Oprócz oczywistych kwestii, jak ubranie kilku warstw odzieży, nie można zapomnieć o innych ważnych kwestiach. Z pomocą przychodzi marka STORM, która radzi, co zrobić, by w pełni cieszyć się w tym okresie jazdą na dwóch kółkach.

ABC konserwacji roweru

Przed rozpoczęciem jesiennych przejażdżek warto zadbać przede wszystkim o odpowiednie przygotowanie roweru. Jego konserwacja ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza w okresie wymagających warunków pogodowych. Konserwację najlepiej zacząć od dokładnego umycia roweru, a następnie nałożenie na łańcuch smaru lub oleju. Regularne smarowanie łańcucha sprawi, że rower będzie działał płynniej i efektywniej. Należy zwrócić uwagę na to, by był to smar odpowiedni do jazdy w każdej pogodzie. Jesienne warunki mogą powodować bowiem korozję. Warto smarować wszystkie ważne części roweru, takie jak przerzutki, pedały i inne ruchome części. Zaaplikować można specjalny spray antykorozyjny na metalowe elementy roweru, aby chronić je przed rdzewieniem w wilgotnych warunkach.

Jesienne liście i mokra nawierzchnia mogą znacznie wydłużyć drogę hamowania. Dlatego zadbać trzeba też o odpowiednią regulację hamulców i wymianę okładzin lub klocków hamulcowych, jeśli są zużyte. Dobrą praktyką będzie sprawdzenie opon pod kątem ewentualnych uszkodzeń, a także ich ciśnienia. Właściwie napięte opony zapewnią lepszą przyczepność na mokrej nawierzchni. Rozważyć można zmianę na opony z głębszym bieżnikiem, lepiej radzą sobie w błocie i na mokrych powierzchniach, których na jesiennych trasach nie brakuje.

Jeśli rower nie ma błotników, warto zamontować je na przednie i tylne koło. Chronią one przed błotem i wodą, które mogą chlapać podczas jazdy po mokrych drogach.

W razie wątpliwości dotyczących stanu roweru można udać się do serwisu lub wyposażyć w nowy – te marki STORM znaleźć można w ponad 400 punktach stacjonarnych w całej Polsce (mapa dostępna na stronie STORM).

Bezpieczeństwo na drodze

Jesienią coraz szybciej robi się ciemno, dlatego kwestia bezpieczeństwa jest szczególnie ważna. Kiedy dni stają się krótsze, niezbędne jest zadbanie o widoczność na drodze.

Badania przeprowadzone kilka lat temu przez Oponeo.pl pokazują, że widoczność rowerzystów na drodze nie jest wystarczająca - 83% kierujących jednośladami jest zbyt słabo oznakowanych na drodze, a jedynie 17% rowerzystów jest dobrze widocznych przez innych uczestników ruchu drogowego.

Tym szczególnej w porze jesiennej należy upewnić się, że przednie i tylne światło działają poprawnie. Dobrze jest również zaopatrzyć się w odblaskowe elementy lub kamizelkę, aby być lepiej widocznym dla innych uczestników ruchu. Śliska nawierzchnia, zdradliwe liście na drodze mogące ukrywać nierówności i mniejsza widoczność po zmroku - wyruszając w jesienną drogę trzeba wziąć te warunki pod uwagę.

Dobrze dobrany kask jest elementem, o którym pamiętać trzeba zawsze. O tej porze także nie można o nim zapominać. Jeśli temperatura jest niska, wybierając czapkę pod kask warto postawić na cienkie okrycie głowy - takie, które nie wpływa na złe dopasowanie kasku i zapobiegnie przegrzaniu.

Wybór trasy

Jesień to doskonały czas na odkrywanie nowych tras rowerowych, które zapewnią niezapomniane, kolorowe krajobrazy. Przejażdżka przez lasy lub parki wyróżnia się ograniczonym ruchem samochodowym i pięknym otoczeniem. Miłośnicy jazdy górskiej docenią większe niż latem wyzwania i mniejszy ruch po wakacyjnym sezonie. Górzyste tereny w jesiennej scenerii są niezwykle urokliwe. Pamiętać należy o tym, by do nawierzchni, po której planujemy się poruszać, dobrać właściwy model roweru.

– Wybór odpowiedniego roweru dostosowanego do nawierzchni to klucz do satysfakcjonujących przygód na dwóch kółkach. Marka STORM jest dumnym dostawcą rowerów, które oferują niezrównaną wszechstronność i szeroką gamę możliwości. Naszym celem jest zapewnienie pasjonatom rowerów możliwości wyboru idealnego roweru, który dostosuje się do ich potrzeb, niezależnie od tego, czy jest to jazda po asfalcie, szutrowa droga czy wymagające górskie trasy, w każdej porze roku – podkreśla Adam Ziętek, właściciel i założyciel marki STORM.

Regularne przeglądy i dbanie o rower w sezonie jesiennym zapewni bezpieczeństwo oraz komfort podczas jazdy, a także przedłuży żywotność sprzętu. Jesień na rowerze to wyjątkowy okres, który oferuje nie tylko malownicze krajobrazy, ale także możliwość cieszenia się rowerowymi przygodami w innych warunkach niż latem. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu i zachowaniu ostrożności, każda jesienna przejażdżka stać się może wyjątkowym doświadczeniem.

i Autor: Materiały prasowe STORM

