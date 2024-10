Jesień po włosku, czyli nowa kampania “Florence. Amore Mio” od Bizuu

W roli głównej? Kultowe futro Florence, które w tym sezonie powraca w nowej odsłonie z kapturem! Krótkie czy długie, z logotypem Bizuu oraz w wersji minimalistycznej. Na dodatek jest dostępne w aż trzech kolorach: klasyczna czerń, subtelny beż i romantyczny, blady róż. Model ten stał się już ikoną, idealnie wpisując się w ideę włoskiej celebracji małych przyjemności, doceniania indywidualnej, wewnętrznej siły i kobiecości. Ale to nie wszystko! Jesienny sezon w Bizuu to także świeże propozycje w postaci modeli Roma, Milano - innych ważnych miast-stolic stylu oraz smaku, a także krótki model Gregoria - dostępny w brązie, zieleni i różu Gregoria. Eko futra inspirowane zmysłowymi kobietami to oda do elegancji i wyrafinowania. Modele takie jak "Florence" w różnych kolorach oraz "Gregoria" dostępna w wersjach beżowej, czarnej, brązowej i zielonej, to tylko niektóre z propozycji na tę jesień i zimę.

Florence. Amore Mio przypomina nam, że moda to coś więcej niż tylko ubrania – to sposób, w jaki przeżywamy naszą codzienność oraz opowiada o tym, co i jak kochamy - namiętnie, intensywnie, bez pamięci. Bizuu, łącząc komfort z wyjątkowym stylem, po raz kolejny udowadnia, że doskonale zna potrzeby współczesnych kobiet, które pragną czuć się elegancko i stylowo, niezależnie od warunków atmosferycznych. Modele Florence, Roma, Gregoria i Milano dostępne są już w butikach marki oraz w sklepie online.

Credits:

Photo: Aleksandra Modrzejewska

Photo assist: Bianka Gajdzińska / Daylight Studio

Video: Katarzyna Jankowiak

Stylist: Adrian Moczulski

Make up/hair: Paulina Kurowiak

Production: Filip Szymczak

Model: Angelika Barańska / Selective Management

i Autor: materiał prasowy BIZUU

