Jesień pod znakiem promocji w znanej drogerii. Kosmetyki nawet za złotówkę

By wziąć udział w akcji MEGA RABATY wystarczy wybrać produkt oznaczony czerwoną metką. Przy zakupie dwóch produktów objętych akcją, trzeci otrzymasz za jedynie 1 zł. Warto skorzystać z różnorodności oferty i zaopatrzyć się w kosmetyki do pielęgnacji ciała, które urozmaicą domowe SPA, jak i w produkty do makijażu lub czyszczenia domu. Akcja rusza 11 października i potrwa aż do końca listopada.

MEGA RABATY to też najlepszy sposób na zaoszczędzenie pieniędzy. Podczas akcji można zdobyć żele pod prysznic Seyo za jedyne 9 zł w pojemności aż 500 ml! Płyn do mycia naczyń Domofix dostępny jest za 4 zł, a papier toaletowy Milly za jedyne 9 zł. Wystarczy jedna wizyta w Drogerii Natura, by zaopatrzyć się w pełni w najpotrzebniejsze produkty.

Ale to nie koniec! W Akcji MEGA RABATY udział biorą też kosmetyczne gwiazdy. W niższych cenach znajdziesz wybrane perfumy takich marek jak Davidoff i Lataffa, kosmetyki do makijażu Pierre Rene i Paese czy produkty do pielęgnacji twarzy marki Hagi. Oferta ważna jest do wyczerpania zapasów, dlatego warto czym prędzej odwiedzić Drogerie Natura.

i Autor: materiał prasowy Drogeria Natura