Jesień w kolorze burgundu - jak nosić intensywne barwy poza latem?

Kobiece stylizacje w nowym sezonie opierają się na grze kolorem i fakturą. Elegancka koszula VAN GRAAF/JOOP! w odcieniu czerwonego wina z wiązaną kokardą pod szyją to przykład, jakklasykę można połączyć z nowoczesnym akcentem. Satynowa tkanina pięknie odbija światło i sprawdza się zarówno w biurze, jak i podczas wieczornego spotkania. W duecie z nią wartozestawić bordową spódnicę midi VAN GRAAF/JOOP! o linii A, wykonaną z lekkiej siateczki i ozdobioną subtelnymi detalami z logo. Stylizację można uzupełnić o sweter-bolerko VANGRAAF/MORE & MORE, który dzięki mieszance wełny i włókien syntetycznych otula ciepłem, a przy tym pozostaje lekki i wygodny. Całość warto wzbogacić o praktyczny, a zarazem eleganckiakcent – shopperkę od VAN GRAAF/L.CREDI, o pojemnym, przestronnym wnętrzu, wykonaną z wegańskiej skóry o ziarnistej fakturze połączoną z welurem.

i Autor: Van Graaf/ Materiały prasowe

Jesienne trendy doskonale odzwierciedlają też propozycje pełne odważnych kolorów. Jeansy VAN GRAAF/LEVI'S z szeroka nogawką w granatowym odcieniu nadają charakteru, a jednocześnie przyciągają wzrok. Obok nich pojawia się golf VAN GRAAF/MARIE LUND COLLECTION. Wyrazisty, a zarazem niezwykle praktyczny jako baza pod kurtki czy futrzane kamizelki, również nieodłączny element stylizacji w nowym sezonie. Wszystko dopełnia torba typu kuferek VAN GRAAF/TOMMY HILFIGER w oliwkowej zieleni, która dzięki dwóm wymiennym paskom o różnej długości staje się ponadczasowym dodatkiem – idealnym zarówno na co dzień, jak i na specjalne okazje.

i Autor: Van Graaf/ Materiały prasowe

Męska garderoba tej jesieni również zanurza się w intensywnych kolorach. Bordowa koszula VAN GRAAF/FINSHLEY & HARDING o wąskim kroju wyróżnia się subtelnie spranym wykończeniem, które nadaje jej mniej formalny, ale wciąż elegancki charakter. W połączeniu z nią świetnie sprawdzi się golf VAN GRAAF/NILS SUNDSTRÖM w kolorze głębokiej czerni – teksturowana bawełna i swobodne podwinięte brzegi nadają mu nowoczesny charakter. Warto wziąć pod uwagę także koszulę w musztardowo-czarną kratę VAN GRAAF/TOMMY HILFIGER, która dodaje młodzieżowej energii i pasuje zarówno do jeansów, jak i chinosów. Natomiast formalnym dopełnieniem mogą być spodnie garniturowe VAN GRAAF/BOSS w intensywnym chabrowym odcieniu, które dzięki elastycznej mieszance wełny łączą przyjemne ciepło, elegancję i komfort na najwyższym poziomie.

i Autor: Van Graaf/ Materiały prasowe

W jesiennej odsłonie nie może zabraknąć szlachetnych tkanin, a w tym sezonie to właśnie sztruks wiedzie prym. Sztruksowa koszula VAN GRAAF/GANT w głębokim granacie to przykładklasyki w nowoczesnym wydaniu: szlachetny materiał i prosty krój sprawiają, że świetnie odnajduje się zarówno w miejskich, jak i bardziej rustykalnych stylizacjach. Na chłodniejsze dniidealna będzie pikowana kurtka sztruksowa VAN GRAAF/TOMMY JEANS w kolorze oliwkowym. Wypełniona ciepłą techniczną wyściółką i wyposażona w pojemne kieszenie, stanie sięobowiązkowym elementem jesiennych spacerów i miejskich aktywności.

Trend „Country Stories” to nic innego jak powrót do natury i zauważenie kolorów otaczającego nas świata. Burgund, butelkowa zieleń czy ochra to odcienie, które nadają charakteru i dodająenergii, a dzięki różnorodnym szlachetnym tkaninom takim jak wełna, sztruks, tweed czy miękkie dzianiny, jesienne ubrania nie są monotonne, nudne i smutne. Aby poznać pełną paletębarw jesieni warto odwiedzić stronę www.vangraaf.com oraz salony stacjonarne.