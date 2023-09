Jesień w rockowym wydaniu - skóra w wielu odsłonach

Jesień to idealna pora roku do eksperymentowania ze swoją garderobą. Są jednak pewne ubrania, które stanowią bazę do wielu stylizacji i każda z nas powinna mieć je w swojej szafie. Jednym z nich jest klasyczna, czarna, skórzana kurtka - to niekwestionowany hit każdej pory roku, w który zdecydowanie warto zainwestować. Marka GAP proponuje sięgnąć po klasyczną czarną skórę o długich rękawach z zapięciem na zamek błyskawiczny z najnowszej kolekcji GAP x Faux Leather. Prosty i krótki fason sprawia, że kurtka świetnie będzie pasować do każdej stylizacji.

Dla fanek nieco luźniejszej góry, marka GAP poleca skórę o szerokim kroju, z kołnierzem i zapięciem na guziki przy szyi. Długie rękawy z mankietem świetnie sprawdzą się nachłodniejsze poranki, a kieszenie naszyte na klatce piersiowej oraz zaokrąglony dół dodadzą kurtce rockowego wymiaru.

Na chłodniejsze poranki i wieczory marka GAP proponuje brązową pikowaną kurtkę ze sztucznej skóry, której wypełnienie w stu procentach pochodzi z recyklingu. Charakterudodają jej zapięcie na zatrzaski, szeroki i krótszy fason oraz przednie skośne kieszenie.

W tym sezonie światowi projektanci mody zachęcają do noszenia elementów ze skóry nie tylko w formie kurtek. Trendem jest skóra w innych odsłonach - w spódnicach, spodniach czy legginsach - do wyboru do koloru. Marka GAP proponuje sięgnąć więc po skórzaną spódnicę, którą warto zestawić z koszulą w kratę lub z golfem w jednolitym kolorze. Spódniczka o kroju litery A z solidną talią z zamkiem błyskawicznym świetnie sprawdzi się zarówno do biura, jak i na jesienny spacer ze znajomymi.

Marka GAP w ramach kolekcji GAP x Faux Leather przygotowała także szeroką ofertę skórzanych spodni o różnym kroju i kolorystyce. Amerykański brand proponuje w tymsezonie sięgnąć po nieco luźniejsze spodnie z wysoką talią i prostym kroju nogawki w dwóch kolorach - czarnym oraz brązowym.

