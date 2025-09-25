Jesienna kolekcja okularów. Charakterystyczne akcenty oraz najwyższa jakość

Kampania powstała w tradycyjnym riadzie w sercu Marrakeszu. Gra cieni, faktury tkanin i spokojna atmosfera marokańskich dziedzińców tworzą scenerię, która idealnie oddaje nastrojowy, wyrafinowany klimat kolekcji.

Nowe modele to świeże, dopracowane sylwetki – z jednej strony uniwersalne, z drugiej nowoczesne i oparte na innowacyjnych konstrukcjach. Wszystko zgodnie z filozofią marki: klasyka podana w nowoczesnym wydaniu.

Nie zabrakło też detali, które są już ikoną – Talisman i monogram DB ponownie pojawiają się jako znak rozpoznawczy kolekcji.

Paleta kolorów FW25 inspirowana jest ciepłymi tonami sezonu – od ponadczasowej czerni, przez karmelowe Havana, aż po luksusowe wykończenie w efekcie rogu, przypominające naturalny horn finish, które dodaje oprawkom głębi i wyrafinowanego charakteru.

KOLEKCJA TIMELESS ICONS

Linia Timeless Icons zyskuje nową odsłonę – subtelne okulary przeciwsłoneczne i korekcyjne, które pokochają miłośnicy vintage’owych akcesoriów. Konstrukcje z metalu i acetatu emanują klasyczną elegancją i zostały stworzone z myślą o codziennym noszeniu. Wyróżnia je komfort i dopracowana jakość wykonania.

DB 99/ORIGAMI - inspirowane stylem vintage, nowe składane okulary przeciwsłoneczne czerpią swoją nazwę z japońskiej sztuki origami. Metalowa konstrukcja, odpowiednia także do szkieł korekcyjnych, łączy luksusowe wykończenie z nowoczesną funkcjonalnością. Dostępne warianty kolorystyczne obejmują klasyczne złoto z beżowymi soczewkami reagującymi na światło oraz wyraziste zestawienia z lustrzanymi soczewkami w odcieniach beżu i zieleni.

Linia Curator zyskuje nowe modele – subtelne, owalne oprawki z metalu, uzupełnione eleganckimi detalami z acetatu. DB 1196/S – okulary przeciwsłoneczne, które można też dopasować do szkieł korekcyjnych, dostępne w różnych wariantach: od klasycznych po soczewki reagujące na światło czy mineralne z powłoką antyrefleksyjną. DB 1203 – lekkie i komfortowe oprawki korekcyjne z elastycznym zawiasem, stworzone z myślą o codziennym użytkowaniu i ponadczasowej elegancji.

i Autor: Eyewear by David Beckham/ Materiały prasowe

KOLEKCJA THE STYLE PIONEER

Kolekcja obejmuje okulary przeciwsłoneczne i oprawki korekcyjne, stworzone dla mężczyzn szukających odważnych, modowych dodatków.

D B 7151/S to odważne, kwadratowe okulary przeciwsłoneczne z podwójnym mostkiem i rzeźbionymi detalami wokół soczewek, łączą elegancję z trwałością – kolor oprawek pozostaje intensywny nawet przy codziennym użytkowaniu. Wykonane z wysokiej jakości acetatu, zdobione Talismanem na zausznikach i subtelnym monogramem DB na przedniej soczewce.

D B 7146/S to najbardziej wyrazisty model kolekcji. Kwadratowa, trójwymiarowa oprawka z acetatu została wzbogacona o charakterystyczne detale, takie jak wygięte zauszniki i nitowane zawiasy premium. Ikoniczny Talisman zdobi zauszniki, a subtelny monogram DB wygrawerowano na soczewkach. Model dostępny w kilku eleganckich wariantach – od klasycznego brązu z zielonymi soczewkami po nowoczesne interpretacje czerni z lustrzanym lub przyciemnianym wykończeniem.

DB 7153 to wyraziste oprawki korekcyjne o rzeźbiarskiej formie – mocniejsze z boku, a z przodu zaskakująco smukłe. Wykonane z wysokiej jakości acetatu, emanują nowoczesnym, odważnym stylem. Zauszniki zdobi charakterystyczny Talisman, a subtelny monogram DB pojawia się na soczewkach. Model dostępny w klasycznej czerni, szlachetnej zieleni oraz ciepłych odcieniach miodu i bursztynu.

i Autor: Eyewear by David Beckham / Materiały prasowe

i Autor: Eyewear by David Beckham / Materiały prasowe