Jesienna podróż w świat mgły, liści i ciepłych warstw z NAGO

Nowa linia została zbudowana na naturalnych tkaninach - przede wszystkim wełnie, uzupełnionej organiczną bawełną i lyocellem. Projekty to współczesna interpretacja klasycznych elementów jesiennej garderoby - wełniane kurtki, spodnie i spódniczki, krótkie i długie sukienki, otulające swetry, miękkie longsleevy czy elegancka kamizelka. Wyjątkową rolę odgrywają chusty, ikoniczny element NAGO, który tym razem powraca w świeżej wersji z kontrastowym wykończeniem.

Wybrane barwy to hołd dla czasu dojrzałości natury: ciepłe odcienie brązu przełamane akcentami błękitu i pomarańczu, niczym światło zachodzącego słońca rozmyte we mgle. To ubrania stworzone do życia blisko natury. Na spacery po rosie, do wieczorów spędzanych przy książce i do chwil, w których chcemy zatrzymać ulotne piękno tej pory roku.

Kolekcja NAGO jest zaproszeniem do celebrowania jesieni - jej rytuałów, zapachów i kolorów. Wszystkie jej elementy nie tylko ogrzewają, ale także tworzą atmosferę, pozwalając czuć się jak bohaterka romantycznej powieści, w świecie pełnym subtelnych emocji i nastrojowych chwil.

Od 25 września aż do końca roku niezwykłą aurę NAGO będzie można poczuć jeszcze bliżej - w sercu Warszawy, przy ulicy Oleandrów 5, otwarty zostanie wyjątkowy Pop Up. To tam, w przestrzeni pełnej inspiracji, będzie można obejrzeć całą kolekcję, odkryć inne projekty marki i sprawić sobie fragment tej romantycznej historii.

Modelka: Gabriela Hinz/New Chapter ManagementFotograf: Borys Synak

Stylizacje: Patrycja Jabłkowska

i Autor: NAGO/ Materiały prasowe

