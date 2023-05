Joanna Brodzik została ambasadorką polskich kosmetyków naturalnych

Wartości, jakimi kieruje się w życiu Joanna Brodzik, jej wybory zawodowe oraz sposób patrzenia na świat, są spójne z wizją i przekazem marki Uzdrovisco, dlatego dla Niej ta współpraca to początek współtworzenia nowych przestrzeni i możliwości.

„Bardzo cenię to, jak Właścicielki prowadzą markę, jak dbają o kobiety, nie tylko o ich piękno, ale też o sferę emocjonalną, o ich dobrostan. Składy, produkty i ich opisy są uczciwe i rzetelne.

A komunikacja oparta na autentyczności, świadomości i szacunku dla odbiorcy jest mi wyjątkowo bliska. Lubię wspierać polskie firmy, bo uważam, że mają dużo do zaoferowania i są niezwykle kreatywne. Produkty Uzdrovisco znałam i używałam już wcześniej. Ciekawostka: na kilka dni przed tym, jak odezwała się do mnie Ewelina, Brand Manager marki Uzdrovisco, dostałam od bliskiej mi Kobiety serum liftingujące pod oczy z linii Świetlik w prezencie. Przypadek? Nie sądzę. Głęboko wierze, że pod cienką siatką przypadku kryje się gęsto zapleciona nic sensu.;)”-mówi Joanna.

Uzdrovisco, to marka oferująca szeroką gamę kosmetyków naturalnych do pielęgnacji twarzy. Ich formuły przepełnione są wysokimi dawkami składników aktywnych, standaryzowanymi ekstraktami, świeżymi naparami i najnowszymi osiągnięciami kosmetologii. Rzetelność i innowacyjność, które swoje źródło mają w naturze, wpisana jest w DNA marki. Wszystko po to, aby towarzyszyć kobietom w odkrywaniu swojego piękna na co dzień.

"Zależało nam, aby Ambasadorka marki odzwierciedlała jej wartości. Wrażliwość na naturę i otaczające nas piękno, chęć wspierania kobiet, świadomość, szczerość i uczciwość, ale też, aby tak jak Uzdrovisco zauważała potrzebę empatii, była wrażliwa na drugiego człowieka, a swoim przykładem pokazywała, że w każdej z nas jest więcej…” – mówi założycielka Uzdrovisco, Monika Spinek. „Joanna absolutnie wpisuje się w DNA marki Uzdrovisco, a jej postawa i aktywności są dowodem na to, że jest w Niej o wiele więcej niż aktorstwo!” -kończy.

Joanna Brodzik rozpoczyna współpracę od promowania linii BIOKLINIKA, opracowanej z myślą o kobietach w wieku okołomenopauzalnym i post menopauzalnym. Pięćdziesięcioletnia aktorka niezwykle ceni sobie cytat z książki Alicji Długołęckiej pt. „Przypływ” podkreślający, że „menopauza to nie przekwitanie, lecz owocowanie”. Czas świadomego rozwoju i aktywnej radości z życia.

Dla zakomunikowania naturalnego piękna, jakie emanuje z kobiety dojrzałej, Ambasadorka wraz z Uzdrovisco zdecydowała się na publikację zdjęć reklamowych bez retuszu.

