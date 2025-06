Już nie azjatycka, a skandynawska pielęgnacja trenduje w mediach społecznościowych. Jakie "scandi" marki warto znać?

Björn Axén to szwedzka marka z ponad 60-letnią tradycją, założona w 1963 roku przez legendarnego fryzjera Björna Axéna. Po nauce u Monsieur Alexandre’a w Paryżu wniósł on paryski szyk do Sztokholmu i przyczynił się do podniesienia prestiżu zawodu fryzjera w Skandynawii. Marka od początku łączy profesjonalizm salonowy z dostępnością dla szerokiego grona odbiorców – oferując produkty gwarantujące fryzjerski efekt również w domu.

Filozofia produktów Björn Axén opiera się na trzech filarach: People, Planet, Performance. Firma stosuje opakowania w 100% pochodzące z recyklingu, a wszystkie kosmetyki są w 100% wegańskie i nietestowane na zwierzętach. Formuły powstają na podstawie rzetelnych badań naukowych, testów konsumenckich i klinicznych.

Bestsellery marki:

Björn Axén Heat Styling Protection – spray chroniący włosy przed wysoką temperaturą (do 220°C) i promieniowaniem UV. Zawiera wegańską keratynę, ekstrakt z alg i witaminy, które pielęgnują, wzmacniają i nabłyszczają włosy.

Björn Axén Repair Shampoo – szampon odbudowujący z wegańską keratyną, skwalanem i prowitaminą B5, który wzmacnia, zmiękcza i nawilża włosy oraz skórę głowy.

Rudolph Care. Filozofia marki Rudolph Care opiera się na świadomej pielęgnacji – bez szkodliwych substancji, z troską o naturę. To jedna z najpopularniejszych marek w Danii, uwielbiana za transparentność, naturalne składy i zaawansowane, dopracowane formuły, które ułatwiają tworzenie prostych, skutecznych rytuałów pielęgnacyjnych. Produkty Rudolph Care w Polsce dostaniecie wyłącznie w Lyko!

Bestsellery marki:

Acai All In One Moisturizer – krem na dzień i na noc z bioretinolem (RetinART), który stymuluje produkcję kolagenu, zmniejsza zmarszczki i wyrównuje koloryt skóry.

Sun Body Lotion SPF30 – mleczko do ciała z SPF 30, z witaminą C, rumiankiem i ekstraktem z ogórka. Chroni, koi i błyskawicznie się wchłania, nie pozostawiając tłustego filmu ani białych śladów.

Lumene to fińska marka kosmetyczna wykorzystująca naturalne składniki – takie jak wiesiołek, sok z brzozy, borówki czy chmiel – połączone z nowoczesną technologią. Firma działa zgodnie z ideą circular beauty, wykorzystując składniki uboczne, opakowania z recyklingu oraz energię odnawialną. Aż 99% składników pochodzi z natury, a wszystkie kosmetyki do pielęgnacji i podkłady są w 100% wegańskie. Misją Lumene jest tworzenie skutecznych, naturalnych i etycznych produktów, inspirowanych nordyckim światłem i przyrodą.

Bestsellery marki:

Color Correcting Cream SPF20 – lekki krem CC, który wyrównuje koloryt, zmniejsza zaczerwienienia i chroni skórę przed promieniowaniem UVA/UVB.

Nordic-C Glow Boost Essence – esencja z witaminą C i maliną moroszką, wzbogacona o trzy rodzaje kwasu hialuronowego i kwas poliglutaminowy. Intensywnie nawilża i rozświetla skórę.

IDA WARG Beauty to szwedzka marka kosmetyczna, która stawia na podejście „beauty bestie” – produkty mają nie tylko działać, ale też sprawiać przyjemność. Oferuje kosmetyki do włosów, ciała i samoopalacze – wszystkie 100% wegańskie i cruelty-free. Marka znana jest z wysokiej jakości składników, przyjemnych zapachów i estetycznych opakowań. Powstała w 2018 roku i szybko zdobyła popularność dzięki skuteczności, dostępnej cenie i nowoczesnemu podejściu do urody.

Bestsellery marki:

Vanilla Fudge Hair Mist – odświeżająca mgiełka z aloesem i witaminami, nadająca włosom nawilżenie, połysk i przyjemny zapach.

Sunny Infusion Shower Mousse – kremowy mus pod prysznic, który zamienia się w lekką piankę i pozostawia skórę miękką i gładką.

Scandy to nordycka marka kosmetyczna, której misją jest wyróżnianie się na tle „basic skincare”. Ich produkty – zwane „skincandy” – mają być przyjemnością, stylem i formą samoekspresji. Kosmetyki zawierają 97–100% składników pochodzenia naturalnego, są w 100% wegańskie i nietestowane na zwierzętach. Oferta obejmuje pianki, sera, maski w płachcie i oleje – w energetycznych, kolorowych opakowaniach i przystępnych cenach, a ich apetyczne zapachy sprawiają, że ma się ochotę używać ich bez końca.

Marka Scandy w Polsce dostępna jest wyłącznie w perfumerii Lyko!

Bestsellery marki:

Bubbly Baddie Foaming Cleanser – puszysta pianka oczyszczająca na dzień i noc. Zawiera wodę brzozową, kokosowe tensydy i ksylitol. Oczyszcza, koi i nawilża skórę, nie powodując uczucia ściągnięcia.

Glow Like You Mean It Brightening Serum – lekkie serum rozświetlające z bakuchiolem, gliceryną i żeń-szeniem syberyjskim. Rozświetla, nawilża i wspomaga regenerację skóry. Odpowiednie dla każdego typu cery.