Kąpiel pełna zmysłowych doznań!

YUMI wie, że skóra dziecka zasługuje na wyjątkową troskę. Dlatego formuły produktów z serii YUMI Kids bazują aż w 99% na soku z liści aloesu, który koi, nawilża i łagodzi podrażnienia. Do tego dochodzą ekstrakty owocowe i ultra delikatne substancje myjące, które skutecznie oczyszczają, nie naruszając naturalnej bariery ochronnej skóry. To jednak nie wszystko! Bo czym byłaby kąpiel bez odrobiny zabawy?

Slime’y, galaretki i sensoryczna magia kąpieli

W nowej serii znajdziemy produkty, które zachwycają nie tylko składem, ale też formą. Kolorowe slime’y do kąpieli i przyjemne galaretki – każdy z nich to zupełnie nowe doświadczenie dla zmysłów. Dzieci pokochają ich żelową, rozciągliwą konsystencję, która zmienia się pod wpływem wody, a rodzice docenią fakt, że w tym szaleństwie jest sporo pielęgnacyjnego sensu. Jak zawsze, YUMI stawia na naturalny skład oparty aż w 99% na soku z liści aloesu – rośliny znanej ze swoich silnie nawilżających, kojących i regenerujących właściwości. Dodatkowo, każdy produkt wzbogacono owocowymi ekstraktami, które nie tylko cudownie pachną, ale także dostarczają skórze witamin i składników odżywczych. W recepturach użyto także łagodnych substancji myjących, które delikatnie oczyszczają, nie powodując podrażnień ani uczucia ściągnięcia. Dzięki temu kosmetyki YUMI są szczególnie odpowiednie dla bardzo wrażliwej, dziecięcej skóry.

Wśród produktów, które podbijają serca małych (i dużych!) użytkowników, znajdziemy prawdziwe kąpielowe hity: aloesowe slime’y do kąpieli, które można zgniatać, rozciągać i obserwować, jak zmieniają konsystencję w kontakcie z wodą oraz kolorowe galaretki myjące, które delikatnie pienią się na skórze i kuszą bajkowymi zapachami owoców. Każdy produkt to sensoryczna przygoda – od intensywnych barw, przez miękką, sprężystą konsystencję, aż po apetyczne zapachy, które zamieniają kąpiel w prawdziwy rytuał radości. Dzięki YUMI, pielęgnacja staje się nie tylko troską o skórę, ale też okazją do rozbudzania wyobraźni i kreatywności najmłodszych.

Zmysły w akcji – rozwój przez zabawę

Dotyk, zapach i faktura – to właśnie te doznania stymulują rozwój maluchów już od pierwszych lat życia. Kosmetyki YUMI Kids zostały stworzone nie tylko z myślą o higienie, ale także o wspieraniu naturalnej ciekawości i kreatywności dzieci. Sensoryczne formy zachęcają do eksperymentowania, rozwijają motorykę małą i budują pozytywne skojarzenia z codzienną pielęgnacją. Dzięki temu kąpiel może być nie tylko obowiązkiem, ale też okazją do śmiechu, bliskości i nauki przez zabawę. I to właśnie takie wspomnienia zostają z nami najdłużej!

W świecie dziecka każdy nowy bodziec to impuls do odkrywania i nauki. Właśnie dlatego sensoryka odgrywa tak ważną rolę w rozwoju maluchów – to dzięki niej dzieci poznają świat, uczą się reagować na bodźce i rozwijają swoje zdolności poznawcze. Codzienne rytuały, takie jak kąpiel, mogą stać się fantastyczną okazją do stymulowania zmysłów – wystarczy wprowadzić do nich odpowiednie produkty. Kosmetyki z serii YUMI Kids zostały stworzone z myślą o wspieraniu tego procesu. Zróżnicowane konsystencje nie tylko umilają czas w wannie, ale też aktywują zmysł dotyku, węchu i wzroku. Każda kąpiel staje się dla dziecka eksperymentem – co się stanie, gdy slime rozciągnie się w dłoniach? Jak pachnie jabłuszkowa galaretka? Czy piana zniknie, jeśli ją rozetrzemy?

Aloesowe galaretki to innowacyjne produkty do kąpieli: ich wyjątkowa formuła dba o delikatną skórę dziecka i z powodzeniem zastępuje tradycyjny żel. Pięknie się pieni, delikatnie i skutecznie myje całe ciało. Galaretki do kąpieli zapewniają sensoryczne doznania poprzez zapach, kolor oraz zabawną, sprężystą konsystencję, co czyni codzienną higienę wielką przyjemnością. Produkty są przyjazne dla skóry, bogate w naturalne składniki i oparte na ekstraktach owocowych oraz aloesie. Z kolei slime’y to innowacyjne produkty do mycia dla dzieci w formie elastycznej masy o delikatnie lepkiej i żelowej konsystencji. Slime’y są kolorowe, pachnące, a przede wszystkim bezpieczne - stworzone z myślą o delikatnej skórze dzieci. Duża piana, cudowny zapach i unikalna formuła sprawią, że kąpiele będą czystą przyjemnością dla dzieci, ale również i dla dorosłych!

„Stymulacja zmysłów w codziennych czynnościach, takich jak kąpiel, ma ogromne znaczenie dla rozwoju dziecka. Poprzez kontakt z różnymi teksturami, zapachami i kolorami maluchy nie tylko uczą się świata, ale także rozwijają swoje zdolności poznawcze, emocjonalne i społeczne” – mówi ekspert marki, Łukasz Bier. – „Produkty, które angażują zmysły, wspierają także rozwój koncentracji i koordynacji, a jednocześnie sprawiają, że dzieci chętniej uczestniczą w codziennej pielęgnacji i uczą się jej” – dodaje.

Takie doświadczenia uczą uważności i rozwijają kreatywność oraz ciekawość świata. Dodatkowo, wprowadzanie rytuałów pielęgnacyjnych w formie zabawy pomaga dzieciom budować pozytywne nawyki higieniczne, które zostają z nimi na całe życie. Dzięki YUMI Kids kąpiel przestaje być obowiązkiem, a staje się wyczekiwanym momentem dnia pełnym wrażeń i dobrej energii. Wszystkie produkty linii YUMI Kids, w tym innowacyjne galaretki i slime’y, do nabycia w Hebe stacjonarnie lub na stronie internetowej www.hebe.pl.

