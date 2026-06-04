Każda podróż zaczyna się od ubrania. A czasem ubranie jest podróżą samą w sobie

NUES Warsaw prezentuje MONDE – nową kolekcję stworzoną z przekonania, że moda potrafi przenosić. Nie poprzez kostium czy dosłowne cytaty z odległych miejsc, lecz przez emocje i wspomnienia, które zostają w ciele po powrocie z podróży: ciepło pustynnego popołudnia, zapach korzennych targów czy spokój riadu z białymi ścianami i niebem widocznym jedynie przez otwór w suficie. MONDE powstało dla kobiety, która wie, że najpiękniejszych rzeczy przywozi się nie w walizce, lecz w pamięci zmysłów. Kolekcja nie odtwarza egzotycznych estetyk, lecz subtelnie przekłada je na tkaniny, kolor i formę.

i Autor: NUES Warsaw/ Materiały prasowe