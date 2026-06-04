Każda podróż zaczyna się od ubrania. A czasem ubranie jest podróżą samą w sobie

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-06-04 14:30

NUES Warsaw prezentuje MONDE – nową kolekcję stworzoną z przekonania, że moda potrafi przenosić. Nie poprzez kostium czy dosłowne cytaty z odległych miejsc, lecz przez emocje i wspomnienia, które zostają w ciele po powrocie z podróży: ciepło pustynnego popołudnia, zapach korzennych targów czy spokój riadu z białymi ścianami i niebem widocznym jedynie przez otwór w suficie. MONDE powstało dla kobiety, która wie, że najpiękniejszych rzeczy przywozi się nie w walizce, lecz w pamięci zmysłów. Kolekcja nie odtwarza egzotycznych estetyk, lecz subtelnie przekłada je na tkaniny, kolor i formę.

NUES Warsaw

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Autor: NUES Warsaw/ Materiały prasowe

Każdy model z kolekcji MONDE został zaprojektowany z myślą o podróży: jest lekki, uszyty z naturalnych, oddychających tkanin, które sprawdzają się w ciepłym klimacie. Ale MONDE działa także w drugą stronę – potrafi sprawić, że nawet kawa wypita w środku miasta na chwilę przenosi nas gdzie indziej.

Modele kolekcji:

  •  AL MAHA – długie złote kimono uszyte ze szlachetnej mieszanki wełny dziewiczej i wiskozy. Minimalistyczna forma spotyka się tu z miękką, subtelnie połyskującą tkaniną w chłodnym odcieniu złota, jak pustynia o zmierzchu, kiedy piasek i niebo zamieniają się kolorami.
  •  CEYLON – długie kimono z jedwabiu w ciepłym odcieniu cynamonu, wykończone kontrastową czernią. Tkanina miękko układa się i połyskuje w ruchu, a minimalistyczny print nadaje modelowi ponadczasowy charakter. Stworzony zarówno na podróż, jak i na wieczorną kolację.
  •  OIA – komplet krótkiego kimona i szortów z lekkiej włoskiej wiskozy, utrzymany w śródziemnomorskich błękitach i zieleniach z ornamentalnym printem. Luźny krój, szerokie rękawy i wiązanie w talii przywołują atmosferę letnich wyjazdów i wieczorów nad morzem. W mieście najlepiej komponuje się z minimalistyczną biżuterią i skórzanymi sandałami.
  •  MITLA – komplet z włoskiej wiskozy z graficznym printem w odcieniach różu, koralu i brzoskwiniowego beżu, inspirowany sztuką i architekturą Ameryki Łacińskiej. Kontrastowe wykończenia rękawów i szortów nadają całości wyrafinowany, architektoniczny charakter. Najbardziej energetyczna odsłona kolekcji MONDE.
  •  SEOUL – żakardowy jedwab o niemal monochromatycznym wyrazie. Subtelny kwiatowy wzór ujawnia się dopiero w ruchu i świetle, oddając powściągliwy minimalizm Seulu zamknięty w tkaninie.
  •  RIAD – długie kimono inspirowane ornamentyką Maghrebu. Głębokie bordo i szafran zestawione z geometrycznym wzorem oraz biżuteryjnym bordiurem Uszyte z naturalnej, płynnie układającej się tkaniny, przywołuje atmosferę marokańskich riadów: ciepłych barw, kojącego półcienia i ciszy.
  •  SUMATRA – transparentna, niemal nieważka wiskoza z organicznym tropikalnym printem. Liście na ciemnym tle przywołują gęstą indonezyjską dżunglę — światło przedzierające się przez roślinność, wilgotne powietrze i intensywność natury. Model można nosić warstwowo lub jako element wieczorowej stylizacji.
  •  GENEVA – szary garnitur z wełny dziewiczej zamyka kolekcję, reinterpretując klasyczny damski tailoring z miękkością charakterystyczną dla marki. Wyjątkowym detalem jest biżuteryjny złoty listek wszyty w kołnierz na plecach – subtelny akcent, który przełamuje surowość formy i nadaje sylwetce dyskretną elegancję.
NUES Warsaw

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Autor: NUES Warsaw/ Materiały prasowe
NUES Warsaw

i

Autor: NUES Warsaw/ Materiały prasowe
NUES Warsaw

i

Autor: NUES Warsaw/ Materiały prasowe
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