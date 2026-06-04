Każda podróż zaczyna się od ubrania. A czasem ubranie jest podróżą samą w sobie

Każdy model z kolekcji MONDE został zaprojektowany z myślą o podróży: jest lekki, uszyty z naturalnych, oddychających tkanin, które sprawdzają się w ciepłym klimacie. Ale MONDE działa także w drugą stronę – potrafi sprawić, że nawet kawa wypita w środku miasta na chwilę przenosi nas gdzie indziej.
Modele kolekcji:
- AL MAHA – długie złote kimono uszyte ze szlachetnej mieszanki wełny dziewiczej i wiskozy. Minimalistyczna forma spotyka się tu z miękką, subtelnie połyskującą tkaniną w chłodnym odcieniu złota, jak pustynia o zmierzchu, kiedy piasek i niebo zamieniają się kolorami.
- CEYLON – długie kimono z jedwabiu w ciepłym odcieniu cynamonu, wykończone kontrastową czernią. Tkanina miękko układa się i połyskuje w ruchu, a minimalistyczny print nadaje modelowi ponadczasowy charakter. Stworzony zarówno na podróż, jak i na wieczorną kolację.
- OIA – komplet krótkiego kimona i szortów z lekkiej włoskiej wiskozy, utrzymany w śródziemnomorskich błękitach i zieleniach z ornamentalnym printem. Luźny krój, szerokie rękawy i wiązanie w talii przywołują atmosferę letnich wyjazdów i wieczorów nad morzem. W mieście najlepiej komponuje się z minimalistyczną biżuterią i skórzanymi sandałami.
- MITLA – komplet z włoskiej wiskozy z graficznym printem w odcieniach różu, koralu i brzoskwiniowego beżu, inspirowany sztuką i architekturą Ameryki Łacińskiej. Kontrastowe wykończenia rękawów i szortów nadają całości wyrafinowany, architektoniczny charakter. Najbardziej energetyczna odsłona kolekcji MONDE.
- SEOUL – żakardowy jedwab o niemal monochromatycznym wyrazie. Subtelny kwiatowy wzór ujawnia się dopiero w ruchu i świetle, oddając powściągliwy minimalizm Seulu zamknięty w tkaninie.
- RIAD – długie kimono inspirowane ornamentyką Maghrebu. Głębokie bordo i szafran zestawione z geometrycznym wzorem oraz biżuteryjnym bordiurem Uszyte z naturalnej, płynnie układającej się tkaniny, przywołuje atmosferę marokańskich riadów: ciepłych barw, kojącego półcienia i ciszy.
- SUMATRA – transparentna, niemal nieważka wiskoza z organicznym tropikalnym printem. Liście na ciemnym tle przywołują gęstą indonezyjską dżunglę — światło przedzierające się przez roślinność, wilgotne powietrze i intensywność natury. Model można nosić warstwowo lub jako element wieczorowej stylizacji.
- GENEVA – szary garnitur z wełny dziewiczej zamyka kolekcję, reinterpretując klasyczny damski tailoring z miękkością charakterystyczną dla marki. Wyjątkowym detalem jest biżuteryjny złoty listek wszyty w kołnierz na plecach – subtelny akcent, który przełamuje surowość formy i nadaje sylwetce dyskretną elegancję.