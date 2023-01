Keep the vibes going, czyli casualowa kolekcja marki Jack Wolfskin – Campfire

Trendy w pielęgnacji przeciwstarzeniowej! No co zwrócić uwagę?

Moda na wiosną 2023! Co prezentują projektanci? To będzie sezon wolności

Wytrzymałe, ciepłe i wygodne ubrania oraz odpowiednio przystosowany sprzęt to klucz do komfortowego spędzania czasu na zewnątrz. Kolekcja Campfire od Jack Wolfskin to idealny mix wygody i funkcjonalności. Produkty zaprojektowane w duchu zrównoważonego rozwoju, dopasowane są do codziennego stylu życia. Szeroki wybór modeli pozwala przygotowanie się na każdą pogodę – od stóp do głów!

Najlepszy sposób na zachowanie komfortowej temperatury zimą przebywając na świeżym powietrzu, to oczywiście zakładanie ubrań warstwowo, dlatego należy dopasowywać je i łączyć w sposób uniemożliwiający wychłodzenie organizmu. Kolekcja Campfire to starannie ocieplane produkty, które można dowolnie i z łatwością dobierać w uniwersalne zestawy, idealne na każdego rodzaju aktywność outdoorową. Opracowane z myślą keep the vibes going sprawią, że zawsze będziemy przygotowani na realizację sportowych pasji i hobby, a także do komfortowego spędzania czasu w naturze wspólnie z rodziną i przyjaciółmi, niezależnie od warunków zewnętrznych.

Zobacz także: Nieznana funkcja Thermomixa ułatwi gotowanie. Jest jeden haczyk, który zdenerwuje posiadaczki tego sprzętu

W kolekcji znajdziemy wiatroodporne kamizelki, ocieplane kurtki i przytulne polary, które zapewnią idealną ochronę przed nawet najbardziej niespodziewanymi warunkami atmosferycznymi. Campfire od wilczej rodziny to także kraciaste koszule i kurtki, ciepłe czapki czy buty, które zapewnią ciepło i izolację nawet w najtrudniejszych warunkach. Posiadają casualowy, miejski vibe, który sprawia, że są idealne do poruszania się w nich także po mieście.

Specjalnie przygotowana kolekcja obejmuje wszystkie produkty, które będą służyć indywidualnemu trybowi życia każdego z nas. Łącząc stylowy wygląd z funkcjonalnością w outdoorze, produkty z kolekcji Campfire będą idealne zarówno dla wielbicieli kempingów, podróżowania w vanach czy pieszych wycieczek z plecakiem. Zaprojektowane tak, by nie pozwolić pogodzie pokrzyżować naszych planów na jakąkolwiek aktywność fizyczną i zmobilizować do wyjścia z domu.

Naturalny wygląd i styl, inspirowane dziedzictwem marki oraz stawianie na zrównoważony rozwój wszędzie tam, gdzie to możliwe – takie wartości przyświecają wilczej marce, która nie tylko inspiruje do spędzania czasu w outdoorze, ale także dostarcza niezbędne do tego narzędzia. Ubrania i akcesoria marki Jack Wolfskin dostępne są w sklepach stacjonarnych oraz na stronie: www.sklep.jack-wolfskin.pl.

i Autor: Materiały prasowe Jack Wolfskin

i Autor: Materiały prasowe Jack Wolfskin