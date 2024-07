Kiehl’s Squad w Warszawie i Krakowie: nowa kampania plakatowa

Olśniewający blask – osiągnij go w prosty sposób

Plakaty pojawiły się w 36 centralnych lokalizacjach obu miast i będą widoczne do 22 lipca w Warszawie oraz 19 lipca w Krakowie. Prezentują one influencerów promujących bestsellerowe produkty Kiehl’s, takie jak nawilżający krem do twarzy Ultra Facial Cream, odżywczy krem pod oczy z awokado oraz piankę oczyszczającą z nagietkiem.

Kampania ma na celu nie tylko promocję produktów, ale także budowanie społeczności młodych konsumentów. Działania plakatowe wspierane są przez aktywność w mediach społecznościowych, mającą na celu jeszcze większe zaangażowanie młodego odbiorcy i podkreślenie nowoczesnego podejścia marki do pielęgnacji skóry.

i Autor: materiał prasowy Kiehl’s

