Tego nie możesz zapomnieć zabrać na wakacje!

Temat ochrony przeciwsłonecznej powraca każdego lata, choć eksperci zalecają stosowanie produktów z filtrem przez cały rok – to jego aplikacja powinna być ostatnim etapem porannej pielęgnacji. Wiedząc, jak szkodliwa jest nadmierna ekspozycja na promieniowanie słoneczne, Sesderma stworzyła produkty, jakich jeszcze nie było – linię REPASKIN z technologią SHIELD-SYSTEM, która nie tylko chroni skórę przed promieniami UVA, UVB i podczerwonymi, ale też naprawia istniejące fotouszkodzenia skóry, nawet w samej strukturze DNA. Skuteczność REPASKIN w ochronie przed promieniami UV zapewnia filtr fizyczny − dwutlenek tytanu, który sprawia, że szkodliwe promieniowanie praktycznie nie ma szansy przedrzeć się przez niego. Dodatkowo jego działanie wspierają filtry chemiczne pochłaniające promieniowanie UVA i UVB. Pod wpływem działania enzymów zawartych w REPASKIN, aktywuje się proteina P53, która inicjuje proces regeneracji łańcucha DNA, jego replikację. Ma to na celu zapobiec m.in. nowotworom skóry. Badania pokazują, że REPASKIN naprawia nawet 50% uszkodzeń w DNA.

CZYTAJ FILTRY ZE ZROZUMIENIEM

Dermokosmetyki REPASKIN zawierają filtry SPF 50, które pochłaniają 98,3% promieniowania (dla porównania SPF 30 pochłania 97%). To najwyższy poziom ochrony, który możemy uzyskać. Jak rozumieć ten wskaźnik? SPF to indeks liczbowy, który informuje o tym, jak długo naszą skórę można wystawiać na działanie słońca bez ryzyka poparzenia (ochrona przed UVB). Na przykład, jeśli skóra zaczerwienia się po dwóch minutach ekspozycji na słońce, stosując filtr SPF 50, wydłużamy ten czas do 100 minut. Należy pamiętać, że dane te zostały uzyskane w idealnych warunkach w laboratorium, ale w prawdziwym życiu spełnienie tych warunków jest trudne. Dlatego, eksperci zalecają ponowną aplikację kremu z filtrem co 2 godziny. Znak UVA w kółku oznacza, że ochrona przed UVA wynosi minimum jedną trzecią ochrony przed UVB (czyli SPF).

OCHRONA NA MIARĘ

Produkt z filtrem powinien w pełni odpowiadać potrzebom skóry i naszym preferencjom – wtedy jest duża szansa, że będziemy po niego sięgać regularnie. Linia REPASKIN oferuje szereg możliwości – znajdziemy kremy o różnych konsystencjach, efektach wykończenia, produkty z kolorem i w formie sprayu oraz dermokosmetyki dla dzieci.

SESDERMA REPASKIN Transparent Spray Fotoprotector SPF 50

Transparentny liposomowy fotoprotektor słoneczny o wysokim stopniu ochrony SPF 50 w aerozolu, chroni i zwalcza uszkodzenia wywołane przez promieniowanie słoneczne. Trójpoziomowa ochrona – technologia SHIELD – SYSTEM, zawartość filtrów fizycznych i chemicznych – chroni przed poparzeniami i zaczerwienieniem skóry wywołanymi przez ekspozycje na słońce. Transparentny, nie powoduje błyszczenia skóry. Sposób aplikacji: bezpośrednio na skórę lub najpierw na dłoń, z odległości około 5-10 cm. Wmasuj, aż do całkowitego wchłonięcia produktu. Aplikację powtarzaj przynajmniej co dwie godziny, przy dłuższej ekspozycji na słońce lub po pływaniu i/lub suszeniu za pomocą ręcznika.

SESDERMA REPASKIN Silk Touch Color Fotoprotector SPF 50

Krem koloryzujący to liposomowy fotoprotektor do twarzy, który chroni przed promieniowaniem UV i zwalcza uszkodzenia posłoneczne. Dzięki zawartości filtrów chemicznych jest dostosowany do każdego rodzaju skory i każdego fototypu. Innowacyjna technologia SHIELD-SYSTEM, nie tylko chroni, ale też zapobiega uszkodzeniom komórkowym i zwalcza fotostarzenie. Nowa, innowacyjna konsystencja, jedwabista w dotyku, niewidoczna na skórze. Wyrównuje koloryt. Sposób aplikacji: codziennie rano na oczyszczoną skórę twarzy, a także zawsze 30 minut przed bezpośrednią ekspozycją na słońce. Podczas przebywania na zewnątrz powtarzaj aplikację co 2-3 godziny.

REPASKIN Silk Touch SPF 50 Krem

Preparat przeciwsłoneczny, który jednocześnie chroni skórę przed promieniowaniem UV i naprawia fotouszkodzenia na poziomie DNA. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości filtrów chemicznych zapewnia szerokie spektrum ochrony przed promieniowaniem słonecznym. W składzie zawarte są również enzymy naprawcze, które są aktywowane pod wpływem słońca. Ich zadaniem jest odwracanie i naprawa uszkodzeń na poziomie komórkowym. Dzięki zamknięciu składników aktywnych w liposomach przenikają one do głębszych warstw skóry. Bogata, ale jednocześnie aksamitna formuła kremu jest porównywalna do gęstej bazy silikonowej pod makijaż. Pozostawia skórę wygładzoną i zabezpieczoną przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych. Kosmetyk może być stosowany samodzielnie, szczególnie latem.

REPASKIN Dry Touch Fotoprotector SPF 50 Krem

REPASKIN Dry Touch Fotoprotector SPF50 do twarzy to produkt, który dzięki zastosowaniu filtrów najnowszej generacji zapewnia ochronę przed szkodliwym promieniowaniem UV, naprawiając jednocześnie uszkodzenia DNA na poziomie komórkowym. Zawarte w produkcie enzymy naprawcze oraz fotoliazy w kontakcie ze światłem ulegają aktywacji i w skuteczny sposób wnikają do najgłębszych warstw skóry. W produkcie zastosowano formułę Dry Touch, tzn. suche emolienty. Te pełnią funkcję nawilżającą – tworzą na powierzchni skóry „film”, który zapobiega utracie wody oraz stabilizuje działanie filtrów mineralnych. REPASKIN Fotoprotector doskonale się rozprowadza i wchłania, nie obciążając skóry ani nie powodując działania komedogennego (odpowiedzialnego za powstawanie zaskórników, blokowanie porów skóry). Jest również dobrze tolerowany przez osoby z cerą mieszaną. Wszystko to sprawia, że REPASKIN Dry Touch idealnie nadaje się zarówno do codziennego użytku, np. pod makijaż, jak i na plażę.

REPASKIN Fluido Invisible Fotoprotector SPF 50

Liposomowy fotoprotektor do twarzy, który chroni przed promieniowaniem słonecznym i zwalcza uszkodzenia posłoneczne. Dzięki wysokiej ochronie SPF50 produkt chroni przed poparzeniami i zaczerwienieniem skóry wywołanym przez promieniowanie słoneczne. Dzięki zawartości filtrów fizycznych i chemicznych jest dostosowany do każdego rodzaju skóry i każdego fototypu. Oprócz tego innowacyjna technologia SHIELD-SYSTEM nie tylko chroni, ale też zapobiega uszkodzeniom komórkowym i zwalcza fotostarzenie. Dzięki użyciu nanotechnologii składniki aktywne docierają do odpowiednych komórek w głębi skóry. Lekka tekstura i szybkie wchłanianie. Nie pozostawia białych śladów. Matowy efekt, bez błyszczenia.

REPASKIN Mineral Baby 50+ SPF

Chroni i zwalcza wywołane przez promieniowanie słoneczne uszkodzenia wrażliwej i delikatnej skóry dzieci. Zawiera odpowiednio dobrane filtry słoneczne i składniki czynne naprawiające warstwę rogową, które wzmacniają naturalny system ochronny skóry. Bardzo wysoka ochrona dzięki SPF50+. Mikronizowane filtry fizyczne, specjalnie dobrane do delikatnej cery, tworzą cienką warstwę na skórze, zapewniając odpowiednią ochronę bez uszkadzania skóry dzieci. Zawiera składniki naprawiające warstwę rogową (zewnętrzną warstwę skóry) niezbędną do utrzymania zdrowej skóry. Skład uzupełniony jest o kompleks antyoksydacyjny, który chroni skórę przed uszkodzeniami wywołanymi przez wolne rodniki. Nie zawiera filtrów chemicznych. Zapewnia doskonałą tolerancję przez skórę, dzięki temu, że nie zawiera w składzie alkoholu, konserwantów, a zastosowane substancje zapachowe są hipoalergiczne. Kremowa tekstura gwarantuje lepsze przyleganie do skóry, co przekłada się na dłuższą trwałość. Wysoka wodoporność sprawia, że jest idealny dla dzieci, ponieważ zapewnia odpowiedni poziom ochrony.

REPASKIN Spray dla dzieci 50+ SPF

Chroni i zwalcza wywołane przez promieniowanie słoneczne uszkodzenia wrażliwej i delikatnej skóry dzieci. Wysoki poziom ochrony SPF50+, dzięki połączeniu filtrów fizycznych i chemicznych, dobranych specjalnie z myślą o delikatnej skórze dzieci. Filtry zapewniają odpowiednią ochronę bez uszkadzania skóry najmłodszych. Oprócz tego, skład uzupełniony jest o kompleks antyoksydacyjny, który chroni skórę przed uszkodzeniami wywołanymi przez wolne rodniki. Wysoka wodoporność sprawia, że jest idealny dla dzieci, ponieważ mogą bawić się, zachowując odpowiedni poziom ochrony. Hipoalergiczne substancje zapachowe, bez konserwantów i alkoholu. Nie zawiera oktokrylenu.

