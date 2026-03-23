Klasyka wraca do łask. Hailey Bieber i Paulina Krupińska już noszą manicure w tym kolorze

Rok 2026 przynosi w stylizacji paznokci wielki powrót do doskonale znanej, ponadczasowej klasyki.

Ten niezwykle popularny odcień zagościł już na dłoniach takich gwiazd jak Hailey Bieber czy Paulina Krupińska.

Dowiedz się, z jakiego powodu tradycyjna czerwień to absolutny hit obecnego sezonu.

Stylizacja paznokci, stanowiąca nierozerwalny punkt każdego wizerunku, ewoluuje równie szybko jak cała branża modowa. Choć w minionych miesiącach na dłoniach królowały głównie subtelne odcienie nude, łagodne pastele oraz wyraziste, geometryczne motywy, rok 2026 to zdecydowany zwrot w stronę tradycji i ugruntowanej klasyki. Ten konkretny kolor od dawna utożsamiany jest z wyrafinowaniem, które perfekcyjnie dopełnia zarówno codzienne, jak i wieczorowe stroje. O tym, że mamy do czynienia z największym hitem 2026 roku, najlepiej świadczy fakt, iż promuje go Hailey Bieber, powszechnie uważana za prawdziwą ikonę mody. Oprócz małżonki popularnego wokalisty, na ten sam klasyczny wybór postawiła również znana polska prezenterka, Paulina Krupińska.

Czerwone paznokcie hitem 2026 roku. Hailey Bieber i Paulina Krupińska stawiają na ten kolor

Karminowa barwa, będąca od dekad symbolem elegancji, siły i namiętności, nieustannie kojarzy się z kobiecym luksusem. Choć w pewnym momencie musiała ustąpić miejsca bardziej awangardowym rozwiązaniom, obecnie przeżywa swój wielki renesans. W bieżącym sezonie czerwone paznokcie stanowią nie tylko bezpieczną bazę, ale przede wszystkim najważniejszy punkt całej stylizacji, który natychmiast przykuwa spojrzenia. Taki manicure potrafi diametralnie odmienić nawet najbardziej ascetyczny ubiór, dodając mu wyjątkowej klasy. Tradycyjna czerwień wygląda doskonale zarówno w zestawieniu z wytworną kreacją na wieczór, jak i w duecie ze zwykłymi jeansami oraz prostą, białą koszulą. Modelka Hailey Bieber dumnie prezentowała ten wyrazisty odcień podczas oficjalnego after party po tegorocznej ceremonii wręczenia Oscarów. Z kolei Paulina Krupińska pochwaliła się swoim wiosennym, karminowym manicurem za pośrednictwem profilu na Instagramie. Decyzje tych rozpoznawalnych kobiet stanowią wyraźny dowód na to, że ten klasyczny kolor jest niezwykle nowoczesny i sprawdzi się w każdej sytuacji. W 2026 roku czerwone paznokcie to absolutny niezbędnik dla wszystkich pań, które pragną łączyć wyrafinowaną elegancję z odrobiną zmysłowej odwagi.

