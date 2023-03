Klienci Lidla wspierają potrzebujących przed Wielkanocą – ruszają zbiórki żywności w sklepach!

Ratunek dla Twojej skóry. Dopasuj pielęgnację do swoich potrzeb

Ma 92 lata i chętnie pokazuje ciało. Babcia z internetu uwielbia nosić bikini. Kobieta wygląda 20 lat młodziej i zdradziła jakiego kremu używa. To znany i tani kosmetyk

Po raz kolejny pracownicy i klienci sklepów Lidl Polska będą mieli okazję przekazać żywność potrzebującym. Rosnące koszty utrzymania sprawiają, że wielu osób nie stać na świąteczne zakupy. Dlatego właśnie w wybranych sklepach Lidl Polska, w dniach 17-18 marca oraz 24-25 marca, zostaną wystawione kosze, do których będzie można wkładać produkty spożywcze. Zebrana żywność trafi do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Zobacz także: Jak się pozbyć zmarszczek pod oczami? Te triki działają jak natychmiastowy lifting

„Lidl Polska od ponad 20 lat angażuje się we współpracę z organizacjami działającymi na rzecz potrzebujących. Co roku organizowane są zbiórki przed Wielkanocą oraz Świętami Bożego Narodzenia, a zebrane produkty zostają przekazane Caritas Polska oraz Federacji Polskich Banków Żywności. Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim klientom oraz pracownikom zaangażowanym w pomoc. Wspólnie przekazujemy kilkadziesiąt ton produktów spożywczych, które odmieniają obraz świąt w wielu polskich domach” – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications & CSR w Lidl Polska.

Jak pomagać?

W specjalnie oznaczonych koszach, które znajdą się w wybranych sklepach Lidl Polska za linią kas, należy umieszczać artykuły spożywcze z długim terminem przydatności do spożycia, takie jak: mąka, makaron, cukier, olej, konserwy, przetwory, bakalie oraz słodycze. W dniach 17-18 marca odbędzie się zbiórka na rzecz Caritas Polska. Natomiast 24-25 marca będzie można przekazywać żywność lokalnym Bankom Żywności.

i Autor: Materiały prasowe Lidl