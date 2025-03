Kobiece przyjemności - pozwól sobie na więcej

Dla miłośniczek relaksu i domowego spa.

Relaks i pielęgnacja to najlepszy sposób na celebrowanie tego dnia. Idealnym początkiem będzie odprężająca kąpiel lub aromatyczny prysznic. Aby stworzyć atmosferę luksusowego spa, warto sięgnąć po zestaw prezentowy The Ritual of Sakura marki Rituals. W jego skład wchodzą: pianka pod prysznic, świeca zapachowa, krem do ciała oraz patyczki zapachowe – wszystko w urzekającym aromacie kwiatu wiśni i mleka ryżowego.

Dla śledzącej trendy poszukiwaczki viralowych kosmetyków.

Jedwabiście nawilżona skóra przez cały dzień? To możliwe dzięki balsamowi do ciała Whipped Body Moisturiser marki Sundae, dostępnemu wyłącznie w perfumerii LYKO. Jego wegańska formuła sprawdzi się przy każdym typie skóry, co czyni go doskonałym prezentem dla każdego.

Dla tej, która kocha zapachy niszowe.

Po pielęgnacji czas na zapach. Jeśli chcemy mieć pewność, że obdarowana osoba nie posiada jeszcze wybranych przez nas perfum, warto postawić na coś nieoczywistego – zapach dostępny wyłącznie w perfumerii LYKO. Szwedzka marka CRA-YON oferuje wyjątkowe kompozycje, a Caramel Days z nutami karmelu, cytrusów i kakao wniesie ciepłe, tropikalne akcenty, idealne na chłodne marcowe dni.

Dla kobiety, która "ma już wszystko".

Następny krok to pielęgnacja włosów. Miłośniczki luksusu i profesjonalnej pielęgnacji docenią szczotkę Bristle & Nylon Popular Pink marki Mason Pearson. Ręcznie wykonywana w Anglii zgodnie z ponad 130-letnią tradycją, łączy etycznie pozyskiwane włosie dzika z nylonem. Dzięki temu skutecznie rozprowadza naturalne oleje na całej długości włosów i stymuluje krążenie w skórze głowy, łącząc pielęgnację z perfekcyjnym rozczesywaniem.

Dla włosomaniaczki, fanki profesjonalnej pielęgnacji włosów.

W perfumerii LYKO dostępny jest na wyłączność Moisturizing Kit marki Waterclouds – doskonały wybór do kompleksowej pielęgnacji włosów. Zestaw zawiera szampon, odżywkę oraz szczotkę do masażu skóry głowy. Formuły wzbogacone kompleksem roślinnym keratyny i olejem słonecznikowym sprawiają, że włosy stają się miękkie i elastyczne. To idealny prezent zarówno dla doświadczonych włosomaniaczek, jak i osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z pielęgnacją włosów.

Dla kreatywnej duszy, która kocha makijaż.

Ostatnie przygotowania czyli czas na makijaż. Dla miłośniczek makijażu doskonałym wyborem będzie paleta Groundwork Defining Neutrals marki Danessa Myricks Beauty. To paleta uznawana za idealną – pełna uniwersalnych produktów do makijażu oczu i twarzy. Zawiera aksamitne pomady oraz pudry, które bez trudu podkreślą oczy, brwi, policzki i usta.

Dla tech-loverki, która stawia na nowoczesne rozwiązania.

Maska LED marki Silk'n to prawdziwy hit w branży beauty! Dzięki zastosowaniu czerwonego, niebieskiego, żółtego i fioletowego światła LED, skutecznie przeciwdziała starzeniu się skóry, trądzikowi oraz suchości. To efekt spa w domowym zaciszu. Idealny dla tych, którzy jednak postanawiają zostać w domu.

