Kobiety kochają ten zapach z promocji Rossmanna. Przepięknie perfumy inspirowane kultowym zapachem za 28 zł. Pachną uwodzicielsko, a Polki uwielbiają takie nuty zapachowe

Nowe promocje w Rossmannie. Perfumy inspirowane znanym zapachem za 28 zł

Dobre perfumy wcale nie muszą być drogie. Na rynku pojawia się coraz więcej zapachów w bardzo przystępnych cenach. To świetna alternatywa dla osób, które nie chcą wydawać na zapachy setek złotych. W Rossmannie rozpoczęły się właśnie nowe promocje. W niższych cenach znajdziesz między innymi produkty do makijażu oraz nawilżające kremy dla kobiet dojrzałych. W tym tygodniu warto również zainteresować się ofertą na perfumy w Rossmannie.

W Rossmannie w cenie 28 zł znajdziesz wodę perfumowaną dla kobiet LA RIVE Her Choice. To słodki i lekki zapach, która jest inspirowany kultowymi perfumami Armani May Way. Kompozycja zapachowa prezentuje wolność i symbolizuje bezkresną radość z życia. To piękny zapach na lato, który otula słodkimi nutami i zniewala bazą białego piżma i cedru z waniliową nutą. Wielu kobietom podoba się ten zapach, o czym świadczą pozytywne komentarze, jakie można znaleźć w internecie. - Te perfumy to jakaś magia! Totalny odpowiednik My Way Armaniego! Trafiłam na nie przypadkiem w sklepie i postanowiłam ich powąchać. Czysta obsesja! Pachną bardzo świeżo, wiosennie i owocowo, ale nie w taki nachalny sposób - pisze asiunia19021 na portalu wizaz.pl.

i Autor: materiał prasowy Rossmann perfumy