Dodaj to do gleby, a zmienisz kolor kwiatów hortensji na niebieski! Ogromne kwiaty zmienią kolor. Pielęgnacja hortensji

Jak zmienić kolor kwiatów hortensji?

Co zrobić, by hortensja miała niebieskie kwiaty? To bardzo proste i każdy może to zrobić. Zanim zabierzesz się za odpowiednie nawożenie hortensji, by ta zmieniła kolor to musisz poznać gatunki krzewu, które Ci na to pozwolą. Popularne gatunki hortensji, takie jak bukietowa, dębolistna czy drzewiasta nie zmieniają kolorów kwiatów. Może to zrobić z hortensją ogrodową z rodziny Endless Summer oraz Renate. Sekretem do zmiany kolorów kwiatów hortensji jest odpowiednie zakwaszenie gleby. W ziemi o kwaśnym odczynie o pH 4,5 - 5,5 kwiaty hortensji zamienią się na niebieskie. To proces, który nie następuje nagle. Potrzeba na niego czasu i regularnego zakwaszenia gleby.

Dodaj to do nawozu hortensji, a kwiaty zmienią kolor na niebieski

Najprostszym sposobem na zakwaszenie gleby jest kawa, a dokładnie fusy. Są ona bogate w składniki odżywcze, takie jak potas, magnez oraz azot. Najlepsze będą fusy po kawie po turecku oraz te, które zostają na papierowym filtrze w ekspresie przelewowym. Nie sprawdzą się natomiast fusty z ekspresu ciśnieniowego oraz po kawie bezkofeinowej. Innym sposobem na zakwaszenie gleby po hortensje jest roztworu ałunu potasowego. Znajdziesz go praktycznie w każdej aptece i kosztuje on zaledwie kilka złotych. Do 1 l wody dodaj około 5 g ałunu i takim roztworem podlewaj hortensję raz w tygodniu.

