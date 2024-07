Latem tak dbaj o monsterę. Roślina odwdzięczy się nowymi liśćmi. Zasady pielęgnacji monstery

Zakop to w ogrodzie, a pąki róż będziesz liczyć w dziesiątkach. Róże będą zakwitać garściami. Odżywka, która pobudzi roślinę do kwitnienia

Co lubi monstera? Jakie jest najlepsze stanowisko dla monstery? Jak dbać o popularną roślinę doniczkową? Monstera nie należy do skomplikowanych roślin, jeśli chodzi o pielęgnację, ale łatwo przedobrzyć i zamiast cieszyć się pięknem, będziemy zamartwiać się gubieniem liści. Podlewanie jest niezwykle ważne, jednak nie wystarczy. Warto też zraszać, nawozić i ustawić doniczkę w odpowiednim miejscu.

Latem, kiedy powietrze jest suche monstera, potrzebuje więcej wody. Po burzy warto wystawić donicę na taras, wtedy wilgotność powietrza jest większa. Jednak żeby cieszyć się zdrową rośliną, nie należy przesadzać z podlewaniem monstery. W lecie nawadniamy obficie raz ją raz w tygodniu (po 15 minutach wylewamy z podstawka wodę), zimą raz na dwa tygodnie. Nadmierne podlewanie powoduje żółknięcie i brunatnienie liści. Monstera lubi jednak wysoką wilgotność powietrza. Dlatego dobrze jest zraszać ją miękką wodą, dwa razy w tygodniu. Raz na jakiś trzeba też delikatnie zetrzeć kurz z liści. Co dwa miesiące, od wiosny do jesieni, podlewamy kwiat specjalnym nawozem do roślin zielonych. Ważne jest też miejsce ustawienia monstery. Kwiat nie lubi bezpośredniego nasłonecznienia. Z kolei, gdy słońca jest za mało, nie rośnie i więdnie. Jest też wrażliwy na przeciągi, dlatego nie stawiajmy doniczki przy uchylnym oknie. Optymalna temperatura dla monstery to 23 stopnie C latem i 15 zimą. Monstera będzie najlepiej rosła w ziemi z dodatkiem torfu. Gleba musi być przepuszczalna. Doniczkę warto wyłożyć odrobiną keramzytu. Roślinę trzeba także przesadzać raz w roku, wiosną. W przypadku starszych kwiatów, wystarczy wymienić górną warstwę ziemi.

Monstera ma ogromne, ciemnozielone, dziurawe liście. Młode, o sercowatym kształcie nie są poszarpane. Dopiero w miarę wzrostu nabierają głębokich, charakterystycznych wycięć. Najcenniejsze egzemplarze monstery pochodzą z odmiany variegata, z białymi plamami na liściach (duże kwiaty kosztują nawet kilka tysięcy złotych). Naturalnie roślina występująca w Ameryce Południowej — od Meksyku po Panamę. W warunkach domowych rzadko kwitnie. Po przekwitnięciu wydaje stożkowate owoce. Mimo że smakują, jak połączenie ananasa z bananem – lepiej ich nie zjadać. Podobnie, jak liście tak i owoce zawierają trujący sok, który powoduje poważne podrażnienia skóry. Dzięki odpowiedniej pielęgnacji monstera może urosnąć nawet do dwóch metrów.

