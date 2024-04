Kobiety zaleją osiedlowe Biedronki? W promocji Biedronki markowe zapachy dostaniesz za darmo. Soczyste aromaty letniego dnia pod błękitnym niebem. Trzeba się spieszyć

Rusza rekrutacja do kreatywnej społeczności Converse All Stars! Marka Converse realizuje misję spełniania artytycznych marzeń młodych, zdolnych

Promocje z gazetki promocyjnej Biedronki. Markowe zapachy za darmo

W nowej gazetce promocyjnej Biedronki czeka wyjątkowa okazja na markowe zapachy. Promocja obowiązuje tylko przez jeden dzień. Warto się spieszyć ponieważ takie promocje nie zdarzają się często. Tylko w czwartek, 25 kwietnia kupując dwie wybrane wody toaletowe jedną z nich dostaniesz za darmo. Promocja Biedronki obejmuje wody toaletowe marki Adidas. Do wyboru są zarówno zapachy męskie oraz damskie i można je dowolnie mieszać. Aby skorzystać z promocji Biedronki potrzebna jest karta lub aplikacja, a limit dzienny wynosi 4 flakony - maksymalnie 2 za darmo.

W promocji Biedronki 1+1 gratis znajdziesz między innymi wodę toaletową Adidas Fruity Rhythm. To soczysta i owocowa kompozycja, która kojarzy się z letnimi dniami spędzonymi na świeżym powietrzu. Aromaty cyklamenu i kruchej frezji poprawią Ci nastrój i dodadzą energii. Innym zapachem dostępnym w promocji Biedronki jest Adidas Pure Lightness. To orzeźwiające aromaty dla nowoczesnej kobiety. Mieszanka magnolii i lilii zadba o Twoje samopoczucie, a wykończenie jaśminu doda romantycznego doznania. Adidas Pure Lightness jest idealny do noszenia na co dzień.

i Autor: Materiały prasowe Promocje w Biedronce

Modne fryzury dla kobiet po 40-tce na wiosnę 2024