Zniewalające perfumy damskie z promocji Rossmanna otulą Twe zmysły niczym latynoski kochanek. Za mniej niż 90 zł dostaniesz aromat gruszki muśnięty pocałunkiem mięty

Promocje na perfumy w Rossmannie. Energetyczny i zmysłowy zapach za mniej niż 90 zł

Perfumy to niewidzialny dodatek, który kojarzy się z luksusem i pięknem. Zmysł węchu, jak żaden inny, potrafi przywoływać wspomnienia. Wiosną i latem stawiamy na zapachy, które przenoszą nas w letnie wieczory pełne beztroskiej zabawy i relaksu na łonie natury. Takie też są te perfumy z promocji Rossmanna. To soczysta mieszanka zapachowa, która podaruje Ci wspomnienia wakacyjnej zabawy w owocowym sadzie. Woda toaletowa dla kobiet MEXX Summer Bliss jest obecnie w promocji Rossmanna i do 6 maja kobiet ją w atrakcyjnej cenie - 89,99 zł za flakon 40 ml.

Jak pachnie obietnica lata? Perfumy MEXX Summer Bliss z promocji Rossmanna

Woda toaletowa MEXX Summer Bliss to wyjątkowe, orzeźwiający zapach. Kompozycja przywodzi na myśl ciepłe dni i wieczory. Co ciekawe, zapach ten został stworzony ze składników poprawiających humor, a aż 88 proc. badanych kobiet potwierdziło jego działanie. MEXX Summer Bliss ciepłe i odżywcze nuty soczystej gruszki przełamaną orzeźwiającą miętą. W nutach serca wyczuwalne są akcenty kwiatu pomarańczy oraz subtelna woń wanilii. Całość zamykają akordy piżma. MEXX Summer Bliss to świetny zapach na lato. Sprawdzi się on podczas wakacyjnych wojaży i już na zawsze kojarzyć będzie Ci się z radosną beztroską skąpaną w promieniach słońca.

i Autor: Materiały prasowe Perfumy z Rossmanna

