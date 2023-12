Kogut pod choinką, czyli zestaw Herbus Cosmetics w supercenie!

Herbus Cosmetics to polska marka kosmetyków do pielęgnacji ciała, której wiodącym składnikiem jest babka lancetowata. Jej lecznicze właściwości obejmują regenerację, odżywienie, ujędrnienie, redukcję obrzęków, działanie przeciwzapalne i przeciwbakteryjne, a także ukojenie w przypadku ran i ukąszeń oraz łagodzenie objawów alergii. Wszystkie kosmetyki z kogutem dają zarówno natychmiastowe, jak i długotrwałe efekty, ich skoncentrowane formuły sprawiają, że starczają na 2 razy dłużej, mają też neutralny zielony zapach i szybko się wchłaniają. Na uwagę zasługuje także energetyczne opakowanie będące idealnym odzwierciedleniem filozofii Herbus Cosmetics, czyli odrodzenia mądrej pielęgnacji, której symbolem są właśnie czerwień i kogut.

Zobacz także: Dla niej, dla niego, nie tylko na Święta

Herbus pod choinką!

Tylko do 24.12.2023 cały zestaw Herbus Cosmetics można nabyć za jedyne 91,79 zł zamiast 152,99 zł! W jego skład wchodzą trzy kosmetyki: balsam do ciała (92% składników naturalnych) wszechregeneruje nawet ekstremalnie suchą i podrażnioną skórę, krem do rąk (91% składników naturalnych) przynosi ulgę suchym i popękanym dłoniom jak kojące, ochronne rękawiczki, a krem do stóp (20% mocznika) jest niczym zabieg pedicure w tubce, silnie regeneruje, zmiękcza i nawilża. Co istotne, wszystkie zostały przebadane dermatologicznie, są odpowiednie do każdego rodzaju skóry, bezpieczne dla kobiet w ciąży, matek karmiących i dzieci powyżej 3. roku życia.

i Autor: Materiały prasowe Herbus