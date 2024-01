Kolejna wyjątkowa akcja Rossmanna. Pierniczki dla pomagających

Klinika Neurologii i Epileptologii łódzkiego ICZMP rocznie przyjmuje ok. 3 tys. małych pacjentów. Ma dla nich jedynie 25 łóżek, kilka izolatek i jedną łazienkę na cały oddział. Klinika nie przechodziła poważniejszego remontu od 30 lat.

Warunki są słabe, ale mimo to do Kliniki ciągną rodzice z chorymi dziećmi z całej Polski. Klinika słynie ze stosowania nowoczesnych rozwiązań i skuteczności leczenia. Łódzcy lekarze jako pierwsi w Polsce zastosowali w ramach programu lekowego NFZ terapię genową u dziecka chorego na SMA. Wcześniej opracowali innowacyjną metodę podania do kanału kręgowego nusinersenu (pierwszego leku stosowanego w terapii rdzeniowego zaniku mięśni) pacjentom ze znaczną skoliozą, eliminując ryzyko pomyłek i wielokrotnych wkłuć.

- Liczba dzieci z chorobami układu nerwowego rośnie lawinowo. O ile w 2018 przyjęliśmy 1700 pacjentów w ciągu roku, o tyle w 2022 było ich już 2996. Mamy ich więc dwukrotnie więcej, ale do dyspozycji tę samą przestrzeń. To stwarza warunki ekstremalnie trudne, tym bardziej, że są to dzieci naprawdę chore: z niedowładami, głębokimi niepełnosprawnościami, a zatem potrzebujące szczególnej i komfortowej opieki. W obecnej sytuacji niestety nie jesteśmy w stanie jej zapewnić. - mówi dr Łukasz Przysło, szef Kliniki.

W maju 2023 Rossmann ogłosił nowy cel swojego corocznego programu „Pomagamy jak umiemy”: lider rynku drogeryjnego w Polsce postanowił uczcić swoje 30-lecie sfinansowaniem remontu i rozbudowy Kliniki.

- Uwielbiam patrzeć na wizualizację wyremontowanej Kliniki. Tak będzie wyglądała już za dwa lata. Zwiększymy liczbę łóżek o ok. 1/3, więc pacjenci będą krócej czekali na przyjęcie do szpitala. Sale na oddziale będę w większości jedno i dwuosobowe z łazienkami. Będą też profesjonalne izolatki ze stropem laminarnym, bo na naszym oddziale często leżą także dzieci z ciężkimi neuroinfekcjami. Będziemy mieć nową, bardziej komfortową przestrzeń do zabiegów, które wykonujemy na oddziale każdego dnia, np. punkcji lędźwiowej. Powstanie odrębna przestrzeń dla neurologopedy i neuropsychologa, sala do neurorehabilitacji. Wszystko wskazuje na to, że po remoncie będziemy tu mieli ośrodek na miarę XXI wieku - mówi z dumą doktor Przysło i dodaje: - Mam świadomość, że wiele jest klinik czy oddziałów w Polsce z równie dużymi potrzebami. Tym większa jest moja wdzięczność, że Rossmann postawił właśnie na nas.Dołożyć cegiełkę do tego szczytnego celu może każdy klient Rossmanna, bo formuła „Pomagamy jak umiemy” się nie zmieniła. Pomaganie jest proste - wystarczy przy każdych zakupach zeskanować aplikację Rossmann PL, i dla klientów całkowicie darmowe. Gromadzone przez klientów podczas zakupów punkty Rossmann zamieni na fundusze potrzebne do sfinansowania remontu i rozbudowy Kliniki. Naszym celem jest zebranie razem z klientami 15 mln zł w ciągu 3 lat. Otwarcie powiększonej i zmodernizowanej Kliniki zaplanowane jest na 2025r.

Akacja obdarowywania klientów pierniczkami rozpocznie się w piątek i potrwa do wyczerpania zapasów. Pierniczki trafia do każdego skanującego aplikację przy kasie tradycyjnej, a także przy kasie samoobsługowej.

