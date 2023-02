Kolejny sklep znanej marki otwiera się w Polsce. Gdzie i kiedy zrobisz w nim zakupy?

W uroczystym otwarciu sklepu weźmie udział CEO i założyciel marki – Raymond Cloosterman. Z tej okazji przewidziano również niezwykłe prezenty: dla pierwszych 100. osób, które zrobią tego dnia zakupy, marka przygotowała torby z niespodziankami, a dla kolejnych klientów – upominki do zakupów. W dniu otwarcia obowiązywać będą także wyjątkowe promocje: bestsellerowa pianka pod prysznic oraz peeling do ciała będą dostępne w promocyjnych cenach, a do zakupów za min. 190 zł dołączone zostaną małe patyczki zapachowe z kolekcji klasycznych.

Pierwszy stacjonarny sklep Rituals Cosmetics został otwarty ponad rok temu i przez ten czas marka zdążyła zaskarbić sobie sympatię wielu klientów, rozkochując ich w swoich kultowych zapachach. Odnosząc niezaprzeczalny sukces na Polskim rynku, Rituals nie zwalnia tempa i szykuje się na kolejny etap ekspansji, deklarując podwojenie liczby sklepów w 2023r.

Rituals Cosmetics to marka oddana idei zrównoważonego rozwoju i dobrego samopoczucia w świecie luksusowych produktów beauty. Umieszczając w jednym portfolio kosmetyki do kąpieli, do pielęgnacji ciała oraz produkty do domu, Rituals proponuje klientom nowy styl życia polegający na zamianie codziennych rytuałów w chwile warte zapamiętania. Każdy produkt jest inspirowany starożytną tradycją i pomaga odnaleźć szczęście w najmniejszych rzeczach. Poprzez szerokie portfolio produktów Rituals do naturalnej pielęgnacji ciała i skóry, zapachów do domu, oraz odzieży home wear, klienci mogą wzbogacić swoje życie o chwile dobrego samopoczucia. Firma Rituals powstała w 2000 roku w Amsterdamie i od tego czasu została uznanym światowym ekspertem w branży w ponad 36 krajach, w metropoliach, takich jak Londyn, Paryż, Hongkong czy Nowy Jork, posiadając łącznie ponad 1000 sklepów, 3000 punktów w ramach shop-in-shop oraz 5 obiektów spa.

i Autor: Materiały prasowe Rituals Arkadia

