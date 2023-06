Kolory radości na lato

Marka EISENBERG Paris elegancko i po parysku łączy naturę i najnowsze osiągnięcia biotechnologii. Ich produkty są pełne wyciągów roślinnych i aktywnych składników, co ważne są opracowywane z szacunkiem dla całego środowiska. Oto nasz „dream team” (albo: équipe de rêve) codziennego makijażu i pielęgnacji – bo jedno bez drugiego nie może istnieć dla EISENBERG Paris. Z takim zestawem lato będzie rozświetlone, wibrujące i pełne zmysłowej magii. A kolory dopasuj sama – najlepiej, nie tyle do okazji, co raczej – zgodnie ze swoim nastrojem!

PORANEK Z PIANKĄ

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris Mousse Aérienne Visage Lekka pianka do twarzy

Mousse Aérienne Visage Lekka Pianka Do Twarzy leciutko oczyszcza, bez przesuszania i podrażniania skóry. Jej sekretem jest między innymi wyciąg Z Portulaki Pospolitej, składnik, który skutecznie rewitalizuje barierę ochronną i koi skórę dzięki swoim właściwościom antyoksydacyjnym i nawilżającym. Łagodzi swędzenie i przywraca komfort.

Zobacz również: Top 5 produktów, które musisz spakować do walizki. To wideo Ci pomoże

FALA UNIESIEŃ

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris Hydra Lifting

Hydra Lifting to formuła, która nawilża, działa liftingująco na skórę oraz chroni kapitał młodości. Dzieje się tak za sprawą aktywnych składników roślinnych i biotechnologicznych. Delikatna i lekka konsystencja tego kremu-żelu działa przeciwutleniająco, wygładzająco i regenerująco na skórę twarzy.

BEZ CIENIA SKAZY

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris Correcteur Précision Korektor punktowy

Les Essentiels du Maquillage pielęgnują skórę i z lekkością scalają ją z makijażem. Korektor punktowy Correcteur Précision to formuła korygująca cerę, która gwarantuje 8 godzin nawilżenia i kryje wszelkie niedoskonałości. Wyciąg z nagietka połączony z Formułą Trio-Moléculaire®, umożliwia spektakularny efekt i zapewnia świeżą, naturalną i wypoczętą cerę przez cały dzień. Latem możesz stosować korektor samodzielnie, bez podkładu, tylko po to, aby podkręcić nieskazitelność swojej cery.

USTA JAK MAGNES

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris J.E. Rouge®

Formuła pomadki J.E. ROUGE® wzbogacona została w ekstrakt z kwiatu Orchidei o działaniu nawilżającym oraz witaminę E o właściwościach przeciwutleniających. Dzięki temu zapewnia wysoki komfort nawilżenia, idealnie się wtapia i pozostawia intensywny kolor z subtelnym połyskiem. Dostępna jest w 4 ponadczasowych kolorach: N03. Bois De Rose/P08 Caresse/ R01 Rouge Ardent/ Ro2. Rouge Opéra pasujących do wszystkich odcieni skóry, na każdą okazję i porę roku.

ZŁOTO DLA ZUCHWAŁYCH

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris Olejek do twarzy i ciała SPF 6

Olejek Do Twarzy I Ciała SPF 6 to produkt, który utrzymuje nawilżenie skóry, zapobiega podrażnieniom, łagodzi oraz chroni skórę przed negatywnym działaniem wolnych rodników. Stworzony na bazie oleju z lnianki, który nazywany jest „złotem przyjemności” i zawiera dużą ilość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z grupy Omega-3 oraz Omega-6. Połączenie tych kwasów sprawia, że olejek doskonale odpowiada wymogom skóry suchej. Wystarczy wmasować kilka kropli w twarz, szyję i dekolt lub ciało, aby dodać sobie subtelnego blasku.

POWĄCHAJ – TO SZCZĘŚCIE!

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris Happiness Happy

Happiness Happy to kwiatowo-pudrowy zapach, który będzie idealnym uzupełnieniem każdego looku. Stworzony, po to, abyś miała ochotę non stop się uśmiechać. Łączy łagodność frezji z pudrową lekkością mimozy i heliotropu. To odrobina delikatnej zielonej słodyczy, szczypta zwiewnej świeżości – najlepsza mieszanka na powitanie każdego dnia letniego dnia.

Wszystkie produkty ESIENBERG Paris dostępne są stacjonarnie w SEPHORA i na sephora.pl.

i Autor: Materiały prasowe EISENBERG