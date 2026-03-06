Komfort, sprężystość i pewność kroku na różnym podłożu - od miejskich ulic po szutrowe ścieżki

Aero Glide 4 GRVL dopasowuje się do zróżnicowanego terenu dzięki podeszwie środkowej, która łączy dużą amortyzację z dynamiczną responsywnością — zapewniając jednocześnie komfort i możliwość poruszania się po zróżnicowanym terenie. Zewnętrzna podeszwa wykorzystuje technologię contaGRIP, zaprojektowaną by sprawdzać się na każdej nawierzchni. Gwarantuje to optymalną przyczepność i stabilność, zachowując wysoki poziom amortyzacji oraz wydajności na twardym podłożu. Dzięki temu nie musisz martwić się o to w jakim terenie będziesz się poruszać i możesz w pełni skupić się na biegu. Bezszwowa cholewka w połączeniu z technologią sensiFIT oraz sznurówką typu QuickLace zapewnia wygodne, precyzyjne dopasowanie.

Aero Glide 4 GRVL oferuje doskonały komfort biegu na mieszanych nawierzchniach. To wszechstronny model zapewniający skuteczną amortyzację dzięki wysokiej podeszwie środkowej (40 mm pod piętą, 32 mm pod śródstopiem) wykonanej z lekkiej pianki energyFOAM EVO z dodatkiem TPU, która oddaje więcej energii i zachowuje sprężystość nawet podczas intensywnego biegu. Waży zaledwie 275 g, więc nie ciąży nawet na dłuższych dystansach. Bezszwowa cholewka oraz miękko wyściełany język i kołnierz otulają stopę, zapewniając maksymalny komfort na każdej trasie. Model został także wyposażony w dodatkową warstwę ochronną okalająca but oraz bardziej precyzyjne trzymanie stopy w porównaniu do wersji szosowej co przekłada się na większe poczucie stabilności i pewności kroku w terenie. Podeszwa zewnętrzna inspirowana oponami rowerów gravelowych z technologią contaGRIP zapewnia doskonałą przyczepność zarówno na asfalcie, jak i na szutrze - dzięki czemu możesz swobodnie zmieniać nawierzchnię bez utratu rytmu biegu.Marka Salomon zaprasza na cykl eventów gravelowych odbywających się w całej Polsce od marca do czerwca. W programie, oprócz wspólnych treningów i możliwości poznania idei biegania gravelowego w praktyce, na uczestników czekają również dodatkowe atrakcje.

i Autor: Aero Glide 4 GRVL/ Materiały prasowe

i Autor: Aero Glide 4 GRVL/ Materiały prasowe