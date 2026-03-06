Połączenie minimalizmu i fracuskiego szyku. Kolekcja UNIQLO i COMPTOIR DES COTONNIERS Wiosna/Lato 2026

Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-03-06 14:22

Japońska marka UNIQLO ogłasza premierę kolekcji UNIQLO i COMPTOIR DES COTONNIERS Wiosna/Lato 2026. Najnowsza linia charakteryzuje się wysokiej jakości materiałami, detalami nawiązującymi do stylu Paryża oraz energią, fakturami oraz kolorami inspirowanymi wybrzeżem Riwiery Francuskiej.

Autor: UNIQLO/ Materiały prasowe

Kolorowa kolekcja prosto z Riwiery

Kolekcja wiosna/lato 2026 obejmuje jedenaście produktów, których stonowane odcienie przebijane są kolorami irysa i truskawki.

Szeroka oferta lnianych propozycji obejmuje spodnie łączące orzeźwiającą lekkość lnu z miękkością bawełny, a także sukienki i kombinezony, które same w sobie pozwalają stworzyć kompletną stylizację. T-shirty dostępne w wielu wariantach kolorystycznych naturalnie układają się na ciele i oferują niezwykły komfort noszenia.

W kolekcji znalazły sie także trzy rodzaje letnich dzianin ze sportowym kołnierzykiem typu skipper, o ciekawych fakturach i detalach podkreślających linię dekoltu. Ofertę uzupełniają eleganckie, haftowane bluzki – lekkie i przyjemne w dotyku – które dopełniają wiosenno-letni styl inspirowany francuską elegancją.

Szczegóły kolekcji

Data premiery: 5 marca 2026 (czwartek)

Store availability: Sklep UNIQLO Wars Sawa Junior oraz online

Autor: UNIQLO/ Materiały prasowe
Autor: UNIQLO/ Materiały prasowe
Autor: UNIQLO/ Materiały prasowe
