Z okazji międzynarodowego Dnia Kobiet amerykańska aktorka Gillian Anderson podkreśla wartość kobiet niezależnie od wieku w nowej lekcji wartości L’Oréal Paris

Dziś aż 70% kobiet1 uważa, że wraz z wiekiem stają się niewidzialne. Dla Gillian Anderson udział w Lekcjach Wartości to szansa, by zmierzyć się z tym i innymi mitami dotyczącymi starzenia się i kobiecości.

„Największym nieporozumieniem jest to, że kobieta po pięćdziesiątce powinna ‘dać sobie spokój’. Z randkowaniem, z zakładaniem firmy, z realizowaniem marzeń. Ludzie często nie dostrzegają mądrości i siły, które zdobyłyśmy z czasem. A przecież to właśnie po 50. wiele kobiet odkrywa swoją moc i naprawdę zaczyna błyszczeć. I o tym mówię w mojej Lekcji Wartości. Kobiety po pięćdziesiątce są dziś - bardziej niż kiedykolwiek - tego warte” - podkreśla Gillian Anderson.

W duchu wieloletniego zaangażowania marki na rzecz wzmacniania pozycji kobiet i budowania ich poczucia własnej wartości, seria zapewnia ambasadorkom L’Oréal Paris przestrzeń do dzielenia się momentami, które ukształtowały ich pewność siebie. To zaproszenie do refleksji nad własną wartością i do odwagi bycia sobą. Gillian Anderson dołącza do grona ambasadorek, które już wcześniej podzieliły się swoimi Lekcjami Wartości, takich jak Viola Davis, Jane Fonda, Elle Fanning czy Kendall Jenner. Wszystkie wspólnie realizują misję L’Oréal Paris: wzmacniać rolę kobiet w społeczeństwie, przełamywać ograniczające narracje i budować pewność siebie na każdym etapie życia.

Jako ambasadorka L’Oréal Paris, Gillian Anderson jest uosobieniem przekonania, że kobiety zasługują na pewność siebie, uznanie i poczucie siły w każdym rozdziale swojego życia. Od „Z Archiwum X” po „The Crown”, „Sex Education” czy „Scoop” - jej role inspirowały pokolenia, pokazując silne, wielowymiarowe bohaterki. Jej dorobek artystyczny od lat podważa kulturowe schematy dotyczące ambicji, doświadczenia, równości i reprezentacji.

Wspólna misja: wzmacniać kobiece głosy i dodawać kobietom siły

„Lekcja Wartości Gillian Anderson to mocne przypomnienie dla wszystkich kobiet, że mogą być tym, kim chcą — niezależnie od wieku, oczekiwań społecznych czy narzuconych im ról. Jej przesłanie jest jednoznaczne: kobiety są nie do zatrzymania! I właśnie ta myśl najlepiej oddaje wartości, które leżą u podstaw misji L’Oréal Paris - mówi Laetitia Toupet, Global Brand President L’Oréal Paris. Szerzej patrząc, poprzez Lekcje Wartości i głosy naszych inspirujących ambasadorek chcemy pomagać kobietom zajmować należne im miejsce w społeczeństwie - czy to w laboratorium, na planie filmowym, w sali zarządu, czy w domu - oraz inicjować szerszą rozmowę o sprawach, które są dla nich naprawdę ważne.”

Od ponad 50 lat L’Oréal Paris celebruje piękno i wartość kobiet na każdym etapie życia, wzmacniając ich pewność siebie i kwestionując krzywdzące społeczne przekonania. Dzięki dziesięciu Lekcjom Wartości stworzonym od 2020 roku marka jeszcze wyraźniej zachęca kobiety do świętowania swojego wyjątkowego piękna i indywidualnej historii. Wykorzystując inspirujące głosy ambasadorek, L’Oréal Paris inicjuje globalną rozmowę na tematy istotne dla kobiet, budując świadomość i zmieniając sposób, w jaki mówi się o kobiecej sile, doświadczeniu i roli w świecie