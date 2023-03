Kompleksowa opieka Twojej skóry

Divine Skin Perfector to najskuteczniejszy preparat ochronno-pielęgnujący 4 w 1 do twarzy i okolic oczu. Ma konsystencję lekkiego podkładu z subtelnym pigmentem, który perfekcyjnie stapia się ze skórą bez względu na jej naturalny odcień. Dzięki temu jest jednocześnie idealny pod makijaż, jak również może go także zastąpić. Skin Perfector sprawdzi się w przypadku każdego rodzaju cery, nawet tej wymagającej: suchej, tłustej, mieszanej czy wrażliwej, a rekomendowany jest do skóry narażonej nie tylko na działanie promieni słonecznych, ale także dla osób, które spędzają dużo czasu przed laptopem czy smartfonem i chcą się chronić przez działaniem niebieskiego światła emitowanego przez urządzenia elektryczne.

Divine Skin Perfector z faktorem SPF 50 zawiera 6 mineralnych i organicznych filtrów UV i 34 cenne naturalne ekstrakty, nie znajdziemy w nim żadnych sztucznych substancji zapachowych. Produkt należy wstrząsnąć przed użyciem, a następnie rozprowadzić na oczyszczonej skórze twarzy, pod oczami, na szyi i dekolcie 20 minut przed planowaną ekspozycją na promieniowanie. Niepotrzebna jest gąbeczka, ani pędzel – wystarczą dłonie, ponieważ Skin Perfector nie pozostawia śladów i smug, a także białego i tłustego filmu. Dla utrzymania ochrony i nieskazitelnego wyglądu podczas opalania, po spoceniu się czy intensywnej kąpieli lub osuszeniu ręcznikiem, krem należy nałożyć ponownie. Warto także wiedzieć, że Skin Perfector można włączyć do pielęgnacji skóry po zabiegach estetycznych, a także po stosowaniu terapii lub produktów z kwasami. Jest bezpieczny dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Divine Skin Perfector natychmiast otacza skórę troską i zaczyna proces jej upiększania. W efekcie już po pierwszej aplikacji 100%* używających go osób potwierdza, że krem nawilża skórę, zmniejsza widoczność zmarszczek, łagodzi podrażnienia, nadając zdrowy wygląd i jest idealny pod makijaż albo zamiast niego. Ponadto 95%* ankietowanych osób potwierdza, że Skin Perfector ujednolica koloryt skóry i ją wygładza, zmniejsza widoczność niedoskonałości skóry, w tym plam pigmentacyjnych i zaczerwienień, perfekcyjnie stapia się ze skórą, nie pozostawia nieprzyjemnego filtru i zapewnia naturalne wykończenie.