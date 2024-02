Kompleksowa pielęgnacja skóry i włosów

Nowa misja Rossmanna: Inspirujemy, wspieramy, pomagamy innym kochać siebie na co dzień

Zdrowa i nawilżona cera to podstawa tegorocznego make-upu. Instagram podbija tzw. glass skin, czyli efekt skóry gładkiej jak tafla. Jest to koreański trend, którego sekretem jest odpowiednia pielęgnacja, przede wszystkim właściwy demakijaż (z zastosowaniem olejków), oczyszczanie (przy użyciu szczoteczki do twarzy), tonizacja, peeling oraz dokładnie nawilżenie skóry. Nie bój się korzystać ze zbawiennych właściwości olejków, stosuj peeling, najlepiej enzymatyczny i regularnie nawilżaj swoją twarz.

Marka Ziaja zaprezentowała swoje nowości. To kompleksowa pielęgnacja twarzy, ciała i włosów. Skupiona na podstawowych, ale niezbędnych potrzebach skóry. Nawilżająca i odżywiająca skórę, uwydatniająca jej naturalne piękno. Nowa seria zapewnia skórze świeżość i witalność przez cały dzień.

Seria składa się z 8 produktów bazujących na wegańskich formułach o wysokich indeksach naturalności. Kosmetyki zawierają owocowy hydrolat z kwiatów pomarańczy oraz organiczny olej kokosowy. W każdym produkcie substancje aktywne z kokosa i pomarańczy „przenikają się”. Nie tylko upiększają, dbają o utrzymanie zdrowej skóry, lecz także dostarczają wspaniałych doznań zmysłowych. Nuty zapachowe pomarańczy i kokosa wprowadzają pozytywny nastrój i są swoistą rutyną przeciw nudzie. W to wciągające doświadczenie przenosi nas seria kosmetyków kokos pomarańcza.

Wiodące składniki aktywne w serii:

organiczny olej kokosowy - naturalny, ekologiczny olej bogaty w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe i inne cenne dla skóry składniki. Doskonale odżywia skórę, łagodzi podrażnienia, regeneruje i uelastycznia naskórek. Chroni przed działaniem czynników zewnętrznych i nadmierną utratą wilgoci. Olej kokosowy roztapia się pod wpływem temperatury ciała, daje lekkie i nietłuste odczucie na skórze.

hydrolat z kwiatu pomarańczy (Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Flower Water) - woda ze świeżych kwiatów drzewa słodkiej pomarańczy otrzymywana w drodze destylacji parą wodną. Hydrolat pomarańczowy wykazuje głównie działanie tonizujące i oczyszczające skórę. Doskonale odświeża i pielęgnuje. Odpowiedni dla każdego typu cery. Hydrolat z pomarańczy zalecany jest do produktów nawilżających.

botaniczne masło karite - botaniczne, naturalne masło shea - eko-emolient. Pozyskiwane z owoców masłosza Butyrospermum Parkii. Bogate w naturalne tokoferole (witaminę E), trójglicerydy, sterole oraz kwasy tłuszczowe: palmitynowy, stearynowy, oleinowy i linolowy. Doskonale natłuszcza i nawilża skórę. Regeneruje oraz chroni przed uszkodzeniami cement międzykomórkowy warstwy rogowej naskórka. Zawiera alkohole triterpenowe, które są naturalnym filtrem UV, ponieważ wykazują zdolność pochłaniania promieni słonecznych.

i Autor: Materiały prasowe Ziaja

i Autor: Materiały prasowe Ziaja

i Autor: Materiały prasowe Ziaja