Komu w drogę, temu Mixa. Do 100 godzin nawilżenia w jednym multifunkcyjnym kosmetyku na wakacje

1 multifunkcyjny krem do wakacyjnej kosmetyczki

Wyjazd na wakacje często wiąże się z kompromisami, bo walizka nie jest z gumy i nie zawsze można zabrać wszystko, co by się chciało. Na szczęście są też takie rzeczy, które sprawiają, że nie trzeba iść na żadne ustępstwa. Zamiast kremu do twarzy, balsamu do ciała i kremu do rąk wystarczy spakować multifunkcyjny krem Mixa Urea Cica Repair+ w wersji podróżnej w opakowaniu 150 ml. Ten nawilżający i regenerujący kosmetyk pozwoli kompleksowo zadbać o skórę. Zarówno o tak podstawową potrzebę, jak nawilżanie, jak i o bardziej wymagające popękane pięty czy truskawkową skórę po goleniu.

Multifunkcyjny krem do pielęgnacji skóry

Formuła multifunkcyjnego kremu dedykowana jest suchej i szorstkiej skórze, która wymaga regeneracji oraz nawilżenia. Formuła kremu sprawia, że pomaga on nie tylko tu i teraz. Efekt nawilżenia utrzymuje się do 100 godzin. Mixa Urea Cica Reapir+ dzięki swoim właściwościom sprawia, że skóra staje się delikatnie miękka i gładka. Dodatkowo aplikacja kremu jest niezwykle przyjemna, dzięki tłustej konsystencji, która jest jednocześnie lekka i szybko się wchłania.

W składzie Mixa Urea Cica Repair+ na efekt wpływają aż 2 składniki:

Mocznik to najważniejszy składnik kosmetyku. Jest znany ze swoich właściwości zmiękczających, nawilżających i antyseptycznych. Przenika on przed warstwę rogową naskórka i wzmacnia barierę ochronną skóry. Niacynamid, czyli forma witaminy B3, rozświetla, wyrównuje koloryt skóry, a także wspiera odpowiedni poziom nawilżenia. Ma także właściwości antybakteryjne, przeciwzapalne oraz antyoksydacyjne.

Codzienna pielęgnacja z kosmetykami Mixa

Marka Mixa narodziła się we francuskiej aptece i jest znana ze 100-letniej tradycji dbania o skórę wrażliwą. Jej szeroki asortyment pozwala skompletować pełną rutynę pielęgnacyjną. Każdy produkt to potwierdzenie, że Mixa pielęgnuje zarówno skórę, jak i tradycję. Pielęgnacja twarzy z kosmetykami tej marki jest skuteczna i przyjemna, a formuły podkreślają, że na wsparcie może liczyć także cera wrażliwa. Krem czy serum do twarzy odpowiadają jej różnym potrzebom. Sprawdzą się na niedoskonałości skóry twarzy, zaskórniki lub pozwolą nawilżyć dzięki formule, w której zawarto kwas

hialuronowy. Równie duże możliwości daje pielęgnacja ciała z marką Mixa. Klasyczny balsam do ciała lub balsam multifunkcyjny pozwolą zadbać o skórę każdego dnia.