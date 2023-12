Kosmetyczne prezenty na ostatnią chwilę

Prezentownik last minute. Co kupić bliskim pod choinkę?

Na ostatnią świąteczną prostą marka przygotowała prezentowy przewodnik. Znajdują się w nim gotowe zestawy kosmetyczne oraz produktowe propozycje, będące odpowiedzią na wszelkie potrzeby i wymagania cenowe.

DO 50 PLN

Podarujmy bliskim porcję luksusu i przyjemności! Nowa seria Creamy ma w sobie wszystko. Z jednej strony otula ciało swoją wyjątkową konsystencją, a z drugiej dba o rozpieszczanie zmysłów. Kompozycja naturalnych składników sprawia, że produkty opiekują się podrażnioną i przesuszoną skórą, pozostawiając ją nawilżoną oraz wygładzoną. Idealnie na zimę i walkę z jej niechcianymi skutkami. W zestawie Creamy Amber znajdują się: żel pod prysznic, mydło do rąk oraz krem-maska do rąk.

i Autor: Materiały prasowe YOPE

Kolejną propozycją są kosmetyki z serii Zimowa Bajka. Inspiracją do powstania tych produktów była opowieść przedstawiająca oprószony śniegiem świat - magiczny i pełen wyjątkowej atmosfery. Bajkowy krajobraz wypełniony jest niepowtarzalnym zapachem, w którego skład wchodzą nuty ambry, drzewa cedrowego zmieszane ze słodką nutą pieprzu. Ciepły aromat wpływa na komfort pielęgnacji. W zestawie Zimowa Bajka znajdują się: żel pod prysznic, balsam do ciała oraz krem do rąk. Takie trio świetnie zadba o skórę pozostawiając ją przyjemnie miękką.

i Autor: Materiały prasowe YOPE

DO 100 PLN

Każdy rok zamykany jest z niedokończonymi zadaniami i nowymi planami. Warto je trzymać w jednym miejscu. A może to dobry czas na małą organizację lub reorganizację w życiu? Do takich ważnych zapisków czy notowania inspiracji, świetnie sprawdzi się planer, który powstał we współpracy Yope z NIEŁADNIE. Rysunki Kamili Szcześniak @nieladnierysuje będą przypominać, że warto w nowym roku żyć z uśmiechem i dystansem. Burgundowy notatnik zapakowany w eleganckie etui sprawdzi się idealnie jako świąteczny prezent

Kosmetyczne zestawy to sprawdzone prezenty dla osób w każdym wieku! Linia SKIN PROGRESS to progresywna kuracja naprawcza do twarzy i ciała, która przywraca młodej skórze równowagę i komfort. To produkty oczyszczające i łagodzące do twarzy oraz ciała. Są odpowiedzią na niewłaściwą pielęgnację oraz problemy wynikające z zaburzeń równowagi hormonalnej. Święta to dobry moment, aby na chwilę zwolnić i przyjrzeć się wszelkim potrzebom. W zestawie SKIN PROGRESS znajdują się: hydroaktywny balsam do ciała NAWILŻONA SKÓRA, hydrobiotyczna mgiełka do twarzy, acidofilny żel do mycia twarzy oraz korneoterapeutyczny krem do twarzy.

i Autor: Materiały prasowe YOPE

Nasi partnerzy z przyjemnością zgłębiają tajniki pielęgnacji, a z zestawem MEN stanie się to jeszcze bardziej satysfakcjonujące! To taki skondensowany set, w którym zamknięte zostały wszystkie produkty potrzebne do codziennej pielęgnacji. Uwaga, zapachy tak kuszące, że rolę odwrócą się i niejedna z pań potajemnie będzie z nich korzystać.

i Autor: Materiały prasowe YOPE

DO 150 PLN

Przypomnijmy naszym bliskim jak ważna jest pielęgnacja skóry nie tylko każdego dnia, ale również o różnych porach. Zestaw WILD DAY oraz WILD NIGHT kompleksowo zadbają o potrzeby cery. Codzienne wyzwania wpływają na jej kondycję oraz wygląd, dlatego tak ważne jest, aby zapewnić jej to, co najlepsze. W zestawie WILD DAY znajdują się żel do mycia twarzy WAKE UP CHEERS, krem na dzień IMMUNITY GLOW oraz serum z witaminą C C-KICK. Trio, które oczyści, wzmocni i nada pięknego glow.

Natomiast na noc warto zaplanować cerze odpoczynek. Gdy my śpimy, nasza skóra również odpoczywa i odreagowuje codzienny pęd. To czas na regenerację podczas księżycowego SPA! Produkty stworzone na bazie naturalnie niezwykłych formuł z adaptogenami, które wzmacniają i odżywiają. Zamknij oczy i pozwól zadziałać produktom.

W zestawie WILD NIGHT znajdują się: żelu do mycia twarzy WAKE UP CHEERS , tonik złuszczający AHA! POWER oraz krem na noc MOON SPA

i Autor: Materiały prasowe YOPE