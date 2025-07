Kosmetyczne trendy z Super Pharm

Ochrona przeciwsłoneczna ma być skuteczna, ale jednocześnie niewidoczna na skórze. Nowoczesne formuły nie pozostawiają na niej białego filmu, świetnie wtapiają się w skórę i chronią przed nawet przed ultradługimi promieniami UV. Jedyna zdrowa i bezpieczna opalenizna? To ta uzyskana za pomocą samoopalaczy i produktów brązujących. Z kolei kosmetyki rozświetlające pomagają wydobyć naturalne piękno skóry i podkręcić jej kolor – tak by wyglądała na wypoczętą i zrelaksowaną – jak po długim urlopie. Latem warto pamiętać też od wsparciu urody od wewnątrz – o to zadba odpowiednio dobrana suplementacja.

KOLASTYNA SUN FLUID DO TWARZY SPF50+ – NIEWIDOCZNY FLUID PRZECIWSŁONECZNY

Kolastyna Sun Fluid SPF50+ to ultralekki, niewidoczny fluid przeciwsłoneczny, który wyznacza nowe standardy w ochronie skóry przed szkodliwym promieniowaniem. Produkt ten zapewnia kompleksową ochronę przed czterema głównymi rodzajami promieniowania: UVA, UVB, VL (światło widzialne) oraz IRA (promieniowanie podczerwone), które są odpowiedzialne za uszkodzenia skóry, w tym przedwczesne starzenie, przebarwienia oraz poparzenia słoneczne. W jego składzie obok filtrów znajdziemy: niacynamid (składnik o silnych właściwościach przeciwstarzeniowych, rozjaśniających i antyoksydacyjnych, wspomaga redukcję przebarwień, wyrównuje koloryt skóry i chroni przed stresem oksydacyjnym), kwas hialuronowy (intensywnie nawilża skórę, zapobiegając jej wysuszeniu i utracie elastyczności, wygładza drobne linie i zmarszczki, nadając skórze młodszy wygląd) oraz technologię Lightguard (zapewnia ultralekką konsystencję fluidu, dzięki niej fluid szybko się wchłania, nie pozostawiając białych śladów ani tłustej warstwy). Idealny jako baza pod makijaż.

LA ROCHE-POSAY ANTHELIOS UV MUNE SPF50+ - OCHRONNY FLUID DO TWARZY SPF50+

Pozostajemy przy ochronie przeciwsłonecznej na najwyższym poziomie. La Roche-Posay Anthelios UV Mune to niewidoczny fluid przeciwsłoneczny do twarzy, który zapewnia najwyższą ochronę anty-UVA + UVB oraz ultradługą ochronę przed promieniowaniem UVA, zwiększając odporność skóry. Zawiera nowy filtr MEXORYL400, który chroni skórę przed ultradługimi promieniami UVA do 400nm, zapobiegając głębokim uszkodzeniom komórek. Dzięki opatentowanej technologii XL-PROTECT chroni przed pojawieniem się wolnych rodników, odpowiedzialnych za stres oksydacyjny komórek wywołany promieniami UVA i UVB. Formuła o wysokiej tolerancji ogranicza ryzyko reakcji skórnych i umożliwia nałożenie kremu na okolice oczu. Płynna i ultralekka konsystencja, z nietłustym i nieklejącym wykończeniem, nie pozostawia białych śladów.

NIEWIDOCZNY SZTYFT O WYSOKIEJ OCHRONIE SPF50 VINOSUN PROTECT OD CAUDALIE

To multifunkcyjny produkt, który czyni ochronę przeciwsłoneczną niezwykle wygodną w użyciu. Niewidoczny Sztyft o Wysokiej Ochronie SPF 50 Vinosun Protect pozwala jednym ruchem ochronić twarz, usta i miejsca wrażliwe (znamiona, blizny, tatuaże) przed promieniami UVA/UVB bez zostawiania śladów. Wzbogacony olejem z pestek winogron i olejem buriti BIO, dzięki czemu jego formuła jest odżywcza, ale nie tłusta. Produkt nie pachnie i jest wodoodporny. Nadaje się dla dorosłych oraz dla dzieci w wieku od 3 lat. Jego przenośny format ułatwia aplikację i transport, dzięki czemu można z niego korzystać przez cały rok i w dowolnym momencie w ciągu dnia.

MOKOSH POMARAŃCZA Z CYNAMONEM - BRĄZUJĄCY BALSAM DO CIAŁA I TWARZY

Odżywczy i nawilżający balsam o orientalnym zapachu pomarańczy z cynamonem, w naturalny sposób nadający skórze piękny odcień opalenizny. To bogactwo naturalnych olei: z baobabu słonecznikowego, z marchewki zapobiega wysuszeniu skóry, wosk z borówki silnie nawilża, zaś macerat z kwiatów gorzkiej pomarańczy rewitalizuje i łagodzi podrażnienia. Balsam zawiera łagodzący aloes oraz działającą antyoksydacyjnie witaminę E. Dodatkowo został wzbogacony o innowacyjny składnik pochodzenia naturalnego „MelanoBronze” z ekstraktem z niepokalanka pospolitego, który zwiększa naturalną pigmentację skóry poprzez stymulację produkcji melaniny w melanocytach. Dzięki temu skóra staje się ciemniejsza w taki sam sposób, jak podczas zażywania kąpieli słonecznej, jednak bez konieczności narażania jej na promieniowanie UV.

LIRENE COCONUT SHINE - ROZŚWIETLAJĄCY KREM DO TWARZY I CIAŁA

To game changer dla osób kochających efekt rozświetlonej skóry. Rozświetlający krem o wegańskiej formule zawierającej 90% składników pochodzenia naturalnego idealnie podkreśla opaleniznę. Mineralne pigmenty odbijają światło i nadają skórze promiennego blasku. Krem wyrównuje koloryt, wygładza oraz kamufluje niedoskonałości. Bogata formuła zapobiega utracie wody z naskórka, przenika w głębsze warstwy skóry zapewniając jej optymalne nawilżenie i pielęgnację. Doskonale sprawdzi się także w połączeniu z podkładem. Zawiera organiczną wodę kokosową, która intensywnie nawilża i odżywia, olej migdałowy, olej Canola - głęboko regenerują, neutralizują wolne rodniki. Skóra zyskuje blask, gładkość i zdrowy koloryt.

RIMMEL MULTITASKER BRONZER DO TWARZY 3W1

Wielofunkcyjny bronzer w sztyfcie Rimmel London Multi-Tasker to niezastąpiony produkt, który w prosty sposób podkreśli kontury twarzy, nadając jej zdrowy, naturalny blask. Jego ultrakremowa formuła doskonale się blenduje, pozwalając na uzyskanie efektu promiennej cery i subtelnej opalenizny w zaledwie kilka chwil. Dzięki aż trzem odcieniom do wyboru, bronzer idealnie dopasowuje się do każdego typu karnacji, gwarantując perfekcyjny efekt konturowania. Zawiera odbijające światło drobinki, które nadają skórze piękny, subtelny blask, który rozświetla twarz.

SVR SUN SECURE - SPRAY PO OPALANIU

Sun Secure Après-soleil spray to odświeżająco-lekka mgiełka, która intensywnie nawilża i regeneruje skórę oraz koi wszelkie podrażnienia posłoneczne. Idealna dla całej rodziny: dla niemowląt, dzieci i dorosłych – na wakacjach, na plaży czy w podróży. Zapewnia uczucie komfortu i odświeżenia, nawilża wysuszoną skórę. Jej rygorystyczna receptura jest dostosowana do potrzeb skóry nadwrażliwej i nie zawiera żadnych składników kontrowersyjnych. W jej składzie znajdziemy kompleks antyoksydacyjny (Detoxofan + Witamina E + Niacynamid) zabezpieczający skórę przed stresem oksydacyjnym i fotostarzeniem (zapobiega przedwczesnemu starzeniu i powstawaniu przebarwień) oraz odpowiada za naprawę uszkodzeń powstałych na skutek działań promieni słonecznych, naturalne oleje roślinne - regenerują i koją spragnioną skórę oraz wyciąg z aloesu - pozostawia skórę pełną nawilżenia

LIERAC SUNISSIME KREM PO OPALANIU DO CIAŁA 200 ML

Upiększający krem po opalaniu: odżywia, wzmacnia opaleniznę, zapobiega fotostarzeniu. Niezwykle zmysłowa, kremowa konsystencja z drobinkami rozświetlającymi wzbogacona ekstraktem z oczaru wirginijskiego, który zapobiega fotostarzeniu skóry, oraz ekstraktem z czerwonej mikroalgi (zapewnia wzmocnienie i przedłużenie opalenizny). Duet oleju z awokado i masła shea zapewnia komfort i odżywienie. Odpowiedni dla wszystkich rodzajów skóry. Krem pokochasz za zmysłowy zapach wody kokosowej, białego jaśminu, wanilii.

AVÈNE SUN REGENERUJĄCY BALSAM PO OPALANIU 200 ML

Kremowy balsam po opalaniu Avene błyskawiczne ukoi wrażliwą skórę poddaną ekspozycji na słońce, a także nawilży i złagodzi podrażnienia. Formuła kosmetyku łączy unikalne właściwości wody termalnej Avène, witaminy E i olejku jojoba, aby zapewnić maksymalny komfort po kąpieli słonecznej oraz zregenerować skórę i wzmocnić jej funkcje ochronne. Balsam posiada bogatą, kremową konsystencję, dzięki której dobrze się wchłania, a po aplikacji skóra pozostaje ukojona, odżywiona i przyjemnie świeża. Kosmetyk świetnie się sprawdzi zarówno w przypadku osób dorosłych, jak i dzieci od 2 roku życia, zapewniając kompleksową ochronę skóry podrażnionej promieniowaniem UV.

BASICLAB DERMOCOSMETICS ŁAGODZĄCY BALSAM DO CIAŁA PO OPALANIU, 300 ML

Ten intensywnie regenerujący balsam to prawdziwy ratunek dla skóry podrażnionej słońcem, solą morską czy chlorem. Przynosi natychmiastową ulgę, koi zaczerwienienia i łagodzi uczucie ściągnięcia. Dzięki zawartości 3% pantenolu, 2% ksylitolu, ekstraktu z naziemka, bisabololu, witaminy E, trehalozy, hydrolizowanego kwasu hialuronowego oraz prebiotyku, balsam intensywnie regeneruje, nawilża i koi skórę, przywracając jej komfort i zdrowy wygląd. Ksylitol i trehaloza wiążą wodę w głębszych warstwach skóry, zapewniając długotrwałe nawilżenie i zapobiegając utracie wody. Ekstrakt z naziemka i bisabolol działają kojąco, łagodzą zaczerwienienia i przyspieszają procesy naprawcze naskórka, a witamina E neutralizuje szkodliwe działanie wolnych rodników, spowalniając proces starzenia się skóry.

LIFE WITAMINA C 500 MG 60 KAPSUŁEK O PRZEDŁUŻONYM UWALNIANIU

Witamina C jest ważna zarówno dla zdrowia, jak i urody. To silny przeciwutleniacz, który pomaga w walce z wolnymi rodnikami, chroniąc komórki przed uszkodzeniami. Wspiera też układ odpornościowy, poprawia wchłanianie żelaza, bierze udział w syntezie kolagenu, a także wpływa na zdrowie skóry, naczyń krwionośnych i gojenie ran. Suplement diety Life Witamina C 500 mg został stworzony w celu uzupełnienia diety w ważny dla organizmu składnik - witaminę C, która została zamknięta w tzw. mikropeletkach. Mikropeletki przedłużają uwalnianie składników, co zapewnia organizmowi ich dostępność przez dłuższy czas. Produkt w postaci mikropeletek jest dobrze tolerowany i nie podrażnia żołądka. Produkt dodatkowo został wzbogacony w biofawonoidy cytrusowe.

COLLADROP BEAUTY KOLAGEN HMG 10000 MG MANGO

Colladrop Beauty Kolagen HMG 10000 mg Mango to suplement diety zawierający 10000 mg hydrolizowanego kolagenu morskiego typu I i III o średniej masie cząsteczkowej ok. 2000 daltonów. To niższa wartość niż granica przenikalności jelita, co zapewnia wysoką przyswajalność kolagenu. Dodatkowo produkt zawiera koenzym Q10, selen i witaminę C, wspierając zdrowie i wygląd skóry. Kolagen HMG jest wytwarzany przez francuską firmę Copalis z wyselekcjonowanych dzikich ryb, dzięki procesowi enzymatycznej hydrolizy. Produkt charakteryzuje się smakiem soczystego mango.

TRIGGY ŻELKI MULTIWITAMINA, 50 SZT.

To suplement diety w postaci żelków o smaku multiowocowym, polecany do stosowania jako uzupełnienie codziennej diety, wspierając kompleksowe uzupełnienie, aż 10 witamin i minerałów. Skoncentrowane składniki w formie żelków pektynowych zapewniają lepszą przyswajalność oraz przyjemność z suplementowania. Doskonałe połączenie smaku, wygody i skuteczności. Żelki pektynowe nie zawierają cukru, żelatyny i sztucznych barwników.