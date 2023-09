Kosmetyczne triki żeby pozbyć się zmarszczek. Kto jeszcze nie słyszał o retinolu?

Retinol to jeden ze składników kosmetyków, który w ostatnim czasie bije rekordy popularności. Nic w tym dziwnego bowiem to prawdziwy skarb, który potrafi cuda. Jednak wiele osób obawia się stosować retinol z uwagi, że nie jest to łatwe, a jego wprowadzenie do codziennej pielęgnacji wymaga nieco wysiłku i pewnej wiedzy. W dużym skrócie retinol to substancja z grupy retinoidów, czyli pochodnych witaminy A. Przenika on w głąb skóry i pobudza nasze komórki do odnowy. Jego główne zalety stosowania to przede wszystkim" wygładzenie zmarszczek, poprawia jędrności skóry, zmniejszenie widoczności porów i rozjaśnienie przebarwień posłonecznych. Jak widać retinol to prawdziwa bomba dla naszej skóry.

Przede wszystkim należy wiedzieć, że na retinol potrzebna jest tolerancja. Znaczy to, że powinniśmy zacząć od kosmetyków z małym stężeniem retinolu i dopiero po kilku tygodniach przejść na te z jego wyższą zawartością. Aby uzyskać pożądane efekty potrzeba około 12 tygodni, w tym czasie należy uzbroić się w cierpliwość i być gotowym na efekty uboczne, takie jakie podrażnienia, przesuszenia i łuszczenie się naskórka. W czasie stosowania retinolu warto ograniczyć pielęgnację do minimum i stosować delikatne produkty o neutralnym pH i nawilżające. Retinol nie lubi się również ze słońcem dlatego też raczej rekomenduje się jego stosowanie w okresie jesienno-zimowym, a krem z filtrem jest wtedy absolutnie niezbędny.

Kultowa marka Drunk Elephant ma w swojej ofercie wiele kosmetyków z retinolem. Idealnie sprawdzą się ona zarówno u początkujących, jak i osób, które retinoidy mają w małym paluszku.

Drunk Elephant - A-Passioni™ Retinol Cream - Krem Z Retinolem

Krem z retinolem A-Passioni™ Retinol Cream to zupełnie nowa, czysta receptura, która łączy 1,0% wegańskiego retinolu ze składnikami odżywczymi typu superfood. Radykalnie zmniejsza widoczność drobnych zmarszczek, bruzd i uszkodzeń spowodowanych działaniem słońca, odsłaniając kwitnącą, młodziej wyglądającą cerę. 1% retinol Retinol to czysta forma wegańskiego retinolu - jednego z najdokładniej przebadanych składników wykorzystywanych w kosmetykach, który jest w stanie pomóc w rozwiązaniu wielu problemów skórnych. Retinol o stężeniu 1% wyrównuje strukturę i koloryt skóry, a także zapobiega uszkodzeniom powstałym przez działanie promieni UV, zanieczyszczenia i wolne rodniki. Mieszanka trzech rodzajów peptydów ujędrnia i wzmacnia skórę. sok z miechunki pozyskiwany z pestek egzotycznego owocu physalis pochodzącego z Egiptu, który zawiera więcej karotenoidów o właściwościach antyoksydacyjnych niż jakikolwiek inny owoc lub warzywo.

Drunk Elephant - A-Gloei™ Maretinol Oil - Olejek Do Twarzy Z Retinolem

Łagodną dawkę wegańskiego retinolu w stężeniu 0,5%, która delikatnie oczyszcza i wygładza cerę o niejednolitym kolorycie, podatną na niedoskonałości czy nierówności i koryguje oznaki starzenia się. Ujednolica koloryt, zmniejsza przebarwienia i wzmacnia naturalny blask cery. Nierafinowany olej marula, bogaty w kwasy omega i antyoksydanty przywraca skórze niezbędne nawilżenie i wyraźnie zmniejsza zaczerwienienia, aby pozostawić skórę zregenerowaną, zdrowszą i odmłodzoną. Ceramidy odbudowują barierę skóry i wzmacniają jej elastyczność.

NOWOŚĆ - Drunk Elephant - A-Shaba Complex™ Eye Serum - Przeciwstarzeniowe serum pod oczy

Ten przeciwobrzękowy krem pod oczy zawiera 0,1% czystego wegańskiego retinolu, który uelastycznia skórę i zmniejsza widoczność drobnych linii i zmarszczek, jednocześnie pomagając skórze zwalczać uszkodzenia spowodowane promieniami UV i wolnymi rodnikami. 3% stężenie kofeiny jest jednym ze składników tego serum, które pomaga znacznie zmniejszyć opuchliznę wokół oczu, podczas gdy peptydy miedzi promują zdrową produkcję kolagenu i zwiększają elastyczność.

