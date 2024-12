Kosmetyczne zestawy prezentowe dla miłośników makijażu. Te proodukty to bestsellery

To najtrudniejszy kolor lakieru do paznokci. Kobiety dojrzałe powinny uważać na ten manicure. Postarza dłonie i bezlitośnie podkreśli nawet najmniejszą zmarszczkę

BENEFIT COSMETICS Soup'd Up Beauty - Świąteczny Zestaw z Bronzerem, Tintem i Tuszem

Świąteczny zestaw kosmetyków Soup'd Up Beauty od marki Benefit składa się z bronzera, tuszu do rzęs i tintu do ust i policzków. To bestsellerowe trio jest pyszne, jak gorąca zupa w mroźny dzień. Do konturowania użyj bronzera Hoola, nałóż Benetint i uzyskaj różowy rumieniec na policzkach i ustach, postaw na 36-godzinną pełnię objętości rzęs dzięki BADgal BANG.

i Autor: materiały prasowe Benefit

BENEFIT COSMETICS Lookin' Crisp - Swiąteczny Zestaw Produktów do Makijażu

Świąteczny zestaw kosmetyków Lookin' Crisp od marki Benefit zawiera tusz do rzęs, eyeliner, tint do ust i policzków, róż, bazę pod makijaż, wosk do brwi i spray utrwalający. Produkty zapakowane w wyjątkową kosmetyczkę, która może stać się Twoim kolejnym modnym dodatkiem! To jak najlepsza paczka ulubionych chipsów ziemniaczanych, trudno poprzestać na jednym, prawda? To samo czujemy w przypadku tej mieszanki produktów. To nasi absolutni ulubieńcy, możemy używać ich bez końca. Wygładź pory za pomocą bazy The POREfessional, użyj eyelinera Roller Liner do narysowania precyzyjnej kreski, wydłuż rzęsy tuszem They're Real! Podkręć kolor ust i policzków z Benetint i Shellie, postaw na puszyste brwi z woskiem Fluff Up Brow Wax. Całość utrwal sprayem The POREfessional Super Setter zapewniający 16 godzin trwałości.

i Autor: materiały prasowe Benefit

CHARLOTTE TILBURY Pillow Talk Iconic Mini Lip Kit - Zestaw do makijażu ust

Lip Cheat - Kredka do ust (0,8 g)

Matte Revolution - Nawilżająca matowa pomadka do ust (1,5 g)

Collagen Lip Bath - Przeźroczysty błyszczyk o ultra połysku (2,6 ml)

We wszystkich odcieniach Pillow Talk (kultowy róż nude).

i Autor: materiały prasowe Charlotte Tilbury

CHARLOTTE TILBURY Pillow Talk Iconic Blush and Glow Kit - Zestaw róż i rozświetlacz

W zestawie:

Pillow Talk Matte Beauty Blush Wand w odcieniu Pillow Talk (5 ml) - Róż w płynie w technologii Glow Gel dla ultra promiennego wyglądu!

Pillow Talk Beauty Light Wand w odcieniu Pillow Talk Original (5 ml) - Rozświetlacz w płynie w technologii Lumi-Blur dla artystycznie rozmytego wykończenia!

Edycja limitowana - Duet Pillow Talk Blush + Glow w formacie mini!

i Autor: materiały prasowe Charlotte Tilbury

NARS Afterglow Lipstick & Mini Liquid Blush Duo - Zestaw pomadka i mini róż

Promieniuj blaskiem. Wyróżnij się z tłumu. Wyglądaj olśniewająco dzięki zestawowi do makijażu. Nałóż mini róż w płynie i zachwycaj eksplozją żywego koloru. Dopełnij swoją rutynę pielęgnacyjną ultranawilżającą pasującą pomadką Afterglow Sensual Shine w dużym formacie, która zapewnia lekkie transparentne wykończenie dla ultrabłyszczącego, zmysłowego efektu pełnych ust. Całość jest zapakowana w luksusowe złote pudełko upominkowe.

i Autor: materiały prasowe NARS

Bobbi Brown Dream Gleam Luxe Eye Shadow Palette

Wraz z tą limitowaną edycją palety ośmiu cieni do oczu – w metalicznym i matowym wykończeniu – możesz wykonać zarówno delikatny, jak i bardziej wyrazisty makijaż. Twarzowe, ciepłe oraz chłodne, odcienie pozwolą ci wyczarować wyjątkowy look na każde świąteczne przyjęcie. Nieblaknące i nieosadzające się w załamaniach powieki formuły zapewniają wspaniały kolor o trwałości aż do ośmiu godzin. Oprócz tego uwagę zwraca wyjątkowe świąteczne opakowanie palety.

i Autor: materiały prasowe Bobbi Brown

Bobbi Brown Eye Shadow Duo Set

Wraz z tym uniwersalnym zestawem cieni do oczu wykonasz dowolny makijaż, od delikatnego i naturalnego, aż po kultowe smokey eyes, a także uzyskasz każdy efekt pomiędzy tymi dwoma. Specjalnie dobrane dwa metaliczne cienie, zainspirowane kolorami migoczących światełek świątecznych, kredka do oczu Perfectly Defined Gel Eyeliner oraz tusz do rzęs Smokey Eye Mascara – to wszystko, czego potrzebujesz, aby z łatwością stworzyć różne wersje makijażu, gdziekolwiek będziesz. Całość oferowana jest w specjalnym świątecznym