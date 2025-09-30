Kosmetyki DANUCERA – regeneracja skóry po lecie z filozofią clean beauty

Regeneracja w duchu clean beauty

Filozofia DANUCERA opiera się na prostych, świadomych i skutecznych rytuałach pielęgnacyjnych. Wszystkie produkty powstają zgodnie z zasadą clean beauty – na bazie naturalnych składników, cruelty-free, bez parabenów, silikonów i sztucznych zapachów. To minimalistyczne podejście do pielęgnacji, które odpowiada na realne potrzeby skóry, szczególnie po lecie oraz narażeniu skóry na działanie różnych czynników zewnętrznych.

CERABALM – skuteczne działanie i naturalna formuła

Idealny jako pierwszy krok w regeneracji skóry. Usuwa makijaż i zanieczyszczenia, nawilża i rozświetla cerę. Może być stosowany jako balsam do oczyszczania, maseczka lub krem nawilżający. W drugim kroku po połączeniu z wodą zamienia się w delikatne mleczko., Jego formuła stworzona zgodnie z zasadami clean beauty jest idealna do każdego typu cery. Ze względu na swoją wielofunkcyjność idealnie sprawdzi się podczas podróży.

„Stworzyłam CERABALM, ponieważ brakowało mi wielofunkcyjnego produktu, który skutecznie usuwałby różnego rodzaju zanieczyszczenia i pozostałości makijażu, a przy tym odświeżał, odżywiał i rozpromieniał cerę. Zależało mi na tym, by produkt miał idealną konsystencję balsamu, tak aby mógł być stosowany również na czystą skórę – jako maseczka lub krem nawilżający. Latami szukałam podobnego kosmetyku, aż w końcu postanowiłam stworzyć go sama. CERABALM to mój wymarzony produkt, który bez wątpienia zabrałabym ze sobą na bezludną wyspę”. – Danuta Mieloch

Wyróżnienie: W sierpniu 2025 roku CERABALM otrzymał nagrodę Vogue Beauty Awards w kategorii „Nagroda specjalna”, co jest dodatkowym potwierdzeniem skuteczności tego produktu.

D22 TONIC – złuszczający tonik rozświetlający

Kluczowy krok w przywracaniu równowagi skórze po wakacjach. Naturalne kwasy PHA i AHA delikatnie złuszczają martwy naskórek, a ekstrakt z brzozy i winogron koi i regeneruje. Kosmetyk wygładza i rozjaśnia skórę, zmniejsza widoczność porów i niedoskonałości a także zwiększa skuteczność dalszej pielęgnacji.

Zalecana aplikacja produktu:

Tonik należy aplikować na wacik, aby równomiernie rozprowadzić kwasy na całej powierzchni twarzy. Aplikację rozpoczynamy od dekoltu i szyi, delikatnie wtłaczając produkt – bez pocierania wacikiem.

i Autor: DANUCERA/ Materiały prasowe