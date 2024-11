Kosmetyki, które otulą Twe zmysły niczym mroźny, zimowy poranek

Świąteczne kompozycje zapachowe

Zimowy Poranek to seria stworzona z myślą o tym, by podkreślić urok zimowej aury. Wyjątkowe nuty zapachowe – od kardamonu i ylang ylang w nucie głowy, po fiołki, jaśmin i cynamon w nucie serca oraz aromaty wanilii, karmelu i drzewa sandałowego w nucie bazy – doskonale oddają charakter mroźnych, ale przytulnych zimowych dni. Te zapachy są idealnym sposobem na to, by zamienić codzienne chwile w magiczne rytuały.

Zimowa pielęgnacja z nutą magii

Zimowy Poranek to nie tylko piękne zapachy, ale także głęboko odżywcze formuły, które idealnie odpowiadają na potrzeby skóry w chłodniejszych miesiącach. Produkty zawierają naturalne składniki takie jak masło muru muru, inulinę, glicerynę czy ekstrakty z drzewa sandałowego i kardamonu, które odżywiają, regenerują i chronią skórę przed zimowymi wyzwaniami.

W skład linii wchodzą:

Żel pod prysznic (200 ml, 23,99 PLN) – Delikatny, nawilżający żel myjący z naturalnymi składnikami, który pielęgnuje skórę, chroniąc ją przed przesuszeniem.

Balsam do ciała (150 ml, 24,99 PLN) – Otulający balsam, który intensywnie regeneruje suchą skórę, wzmacniając jej barierę ochronną.

Mydło do rąk (300 ml, 22,99 PLN) – Kojące i nawilżające mydło o zapachu wanilii, fiołków i zimowego lasu.

Krem do rąk (50 ml, 17,99 PLN) – Silnie regenerujący krem, który działa jak opatrunek dla zniszczonej skóry dłoni.

Perfumy do pomieszczeń (100 ml, 29,99 PLN) – Idealny sposób na wypełnienie domu zimową atmosferą za pomocą ciepłych, słodkich nut.

Świeca zapachowa (170 g, 69,99 PLN) – Aromatyczna świeca, która otuli każdy dom zapachem zimowego poranka, dodając ciepła i przytulności.

Idealne na prezent

Zimowy Poranek to także estetyka – produkty zamknięte są w eleganckich, świątecznych opakowaniach, które wprowadzą do każdej łazienki odrobinę świątecznej magii. To doskonały wybór nie tylko dla siebie, ale także na prezent dla bliskiej osoby. Wyjątkowe zestawy sprawią radość każdemu, kto ceni unikatowe prezenty.

Ta limitowana edycja to doskonały sposób na wprowadzenie do codziennej pielęgnacji nuty magii, która sprawi, że tegoroczną zimę będziesz wspominać z ciepłem w sercu.

i Autor: materiały prasowe YOPE

