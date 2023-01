i Autor: Materiały prasowe Królewski Ogród Świateł

Królewski Ogród Światła zaprasza po raz jedenasty. W tym sezonie w nowej odsłonie!

Jak co roku w okresie jesienno-zimowym Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie wraz z marką Raffaello zaprasza do historycznych ogrodów na czasową wystawę świetlną, która będzie czynna do 26 lutego 2023 r. Królewski Ogród Światła od sezonu 2012/2013 jest jedną z największych atrakcji Warszawy zarówno dla warszawiaków, jak i turystów. Ten sezon przyniesie wiele zmian. Goście wystawy będą mogli podziwiać jej całkowicie odmienione oblicze – i starsi, i młodsi znajdą wiele interaktywnych i edukacyjnych atrakcji stwarzających możliwość świetnej zabawy.