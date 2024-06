Kultowa odżywka do suchych włosów w promocji Rossmanna za 3 zł. Perfekcyjnie wygładzone i lśniące pasma po 1 użyciu. "Lepszej od tej nie znalazłam"

Kultowa odżywka do suchych włosów w promocji Rossmanna za 3 zł

Lato, słońce z pewnością nie sprzyjają naszym włosom. Pasma bardzo szybko się przesuszają, zaczynają puszyć, łamać się i tracą swój blask. Dlatego, jeśli należysz do tej grupy i od jakiegoś czasu szukasz dobrej odżywki do włosów suchych i zniszczonych, to na pewno najnowsza promocja w Rossmannie Cię ucieszy. Kultowa odżywka Joanna Naturia z miodem i cytryną kosztuje jedyne 3,99 zł za opakowanie 100 ml. Ten kosmetyk do włosów od lat jest jednym z najbardziej lubianych przez Polki, które w sieci chętnie chwalą go w opiniach.

"Produkt jest wydajny, tani, ułatwia rozczesywanie, wygładza włosy i na dodatek pięknie pachnie"

"Nie obciąża włosów i świetnie się na nie nanosi. Jest to kosmetyk tani, efektywny i wydajny"

"Po wypróbowaniu wielu odżywek do moich suchych włosów, zdecydowanie mogę powiedzieć, że lepszej od tej nie znalazłam"

- piszą zachwycone Polki o odżywce do włosów z Rossmanna.

Dobra odżywka z Rossmanna do suchych włosów. Nawilża i wygładza pasma

Z pewnością odżywka z Rossmanna marki Joanna Naturia z miodem i cytryną w promocyjnej cenie zachęci wiele osób do wypróbowania kosmetyku. A warto, gdyż dzięki niej włosy są zdecydowanie lepiej nawilżone, odżywione, stają się lśniące i łatwiejsze do rozczesywania. Aktywne cząsteczki miodu wnikają we włosy, odżywiają i nawilżają ich włókna. Z kolei cytryna zawiera cenne witaminy i kwasy owocowe, które działają wygładzająco na łuski włosów.

Kultowa odżywka do suchych włosów w promocji Rossmanna za 3 zł.