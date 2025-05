i Autor: materiały prasowe Benefit Cosmetics

Strefa beauty

Kultowe bronzery w nowej odsłonie. Każdy dzień to HOOLA dzień z nowościami od Benefit Cosmetics!

W świecie makijażu, gdzie trendy zmieniają się z prędkością światła, kremowe bronzery zdobywają coraz większą popularność. Nic dziwnego – oferują one subtelny, naturalny efekt, który idealnie wpisuje się w aktualne kanony piękna. Zapomnij o ostrych konturach i przesadnym efekcie opalenizny. Kremowe bronzery to klucz do wymodelowanej twarzy z efektem "sun-kissed skin", który wygląda świeżo i promiennie. Bestsellerowy bronzer Hoola od Benefit Cosmetics robi zwrot i pojawi się w nowej wersji kremowego bronzera - Hoola Wave.

Kremowe bronzery charakteryzują się lekką, aksamitną konsystencją, która doskonale stapia się ze skórą. Dzięki temu aplikacja jest niezwykle łatwa i przyjemna, a efekt – naturalny i subtelny. Można je nakładać palcami, gąbeczką lub pędzlem, stopniowo budując intensywność koloru. To idealne rozwiązanie dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z konturowaniem, ponieważ łatwo uniknąć efektu plam i smug. Jedną z największych zalet kremowych bronzerów jest ich uniwersalność. Sprawdzają się zarówno na co dzień, jak i na specjalne okazje. Można je stosować samodzielnie, aby dodać twarzy odrobinę ciepła i wymiaru, lub w połączeniu z innymi produktami do konturowania, aby uzyskać bardziej wyrazisty efekt. Kremowe bronzery doskonale współgrają z podkładami, korektorami i różami, tworząc spójny i harmonijny makijaż. Kolejną zaletą kremowych bronzerów jest ich pielęgnacyjna formuła. Wiele z nich zawiera składniki nawilżające, odżywcze i ochronne, które dbają o kondycję skóry. Dzięki temu, oprócz efektu wizualnego, kremowe bronzery zapewniają również korzyści dla zdrowia i urody. Skóra staje się bardziej miękka, gładka i promienna. Kremowe nowości od marki Benefit Cosmetics Bestsellerowy bronzer Hoola robi zwrot i pojawi się w nowej wersji kremowego bronzera - Hoola Wave. Ten lekki, miękki jak masełko bronzer jest napakowany dobrymi dla skóry składnikami i tworzynaturalny, świeży look jak prosto z plaży. Zanurz pędzel Hoola WaveMaker w bronerze Hoola Wave, nanieś na policzki, czoło, nos i wszędzie tam gdzie potrzebujesz koloru. i Autor: materiały prasowe Benefit Cosmetics Hoola pudrowy bronzer w kamieniu Gotowi na dzień Hoola? Kultowy bronzer Hoola od teraz zapewni Ci glow up w trzech nowych odcieniach i nowych opakowaniach, ale wciąż o tej samej wyjątkowej formule! Drobny, aksamitny puder naturalnie i z łatwością zapewnia efekt opalonej skóry, który pokochasz! POCZUJ SIĘ PLAŻOWO! Olej z marakui, bogate kwasy tłuszczowe sprawiają, że jest bardzo komfortowy na skórze! i Autor: materiały prasowe Benefit Cosmetics i Autor: materiały prasowe Benefit Cosmetics Wow, co za glow, to wakacje czy rozświetlacz w kamieniu? Oprósz kości policzkowe Glow-la-la dla natychmiastowego efektu rozświetlenia, intensywnego blasku i wykończenia jak odbicieświatła! A to wszystko dzięki hybrydowej formule mieszanki drobno zmielonego pudru, olejków i żelu. Oprósz policzki, czubek nosa i podkreśl łuk kupidyna. Rozetrzyj i buduj efekt na czystej skórze. Łącz z rozświetlającym balsamem w kremie Dew-la-la i Autor: materiały prasowe Benefit Cosmetics Wait! Nowe kolory oryginalnej formuły Benetint? Tak! Nasz bestsellerowy tint i hit social media pojawi się w dwóch nowych odcieniach dark cherry i raspberry. Podobnie jak oryginał, nowe kolory dają naturalne wykończenie i kolor, który trwa! Benetint sprzedaje się co 11 sekund! - 3 miliony sprzedanych buteleczek w 2024 roku.Rozprowadź na ustach i dokładaj kolejne warstwy dla intensywności. Zrób kropki na policzkach i szybko rozblenduj. i Autor: materiały prasowe Benefit Cosmetics