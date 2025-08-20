Kultowe modele butów na ten sezon. Tych modeli nie znajdziesz w szerokiej sprzedaży

PRM to nieszablonowe miejsce, w którym zagościły limitowane serie, bestsellerowe modele w rzadkich kolorystykach, oraz projekty, które trudno znaleźć gdzie indziej. To przestrzeń dla prawdziwych koneserów, którzy cenią sobie oryginalność, jakość i wyjątkową historię stojącą za każdą parą. SneakPeak to zbiór ponadczasowych klasyków, miejskiego streetwearu oraz wąsko dostępnych współprac, które stają się must-have sezonu.

W propozycji SneakPeak można znaleźć:

outdoorowe klasyki z awangardowym twistem Salomon x MM6 Maison Margiela

New Balance Protection Pack i legendarny, pojawiający się raz na 4 lata u wybranych partnerów New Balance 1300JP Made in USA

wąsko dostępne modele z linii Puma Select, w tym limitowane Puma Mostro JJJJound

subtelne połączenie sportu i mody high-end w odsłonie Asics x Cecilie Bahnsen

kultowe projekty dostępne w ograniczonej ilości od Maison Mihara Yasuhiro i Rick Owens

adidas Originals w ekskluzywnych edycjach, takich jak adidas Originals x Willy Chavarria, adidas Originals x BAPE czy adidas Originals x Wales Bonner

sneakersy marki Axel Arigato dostępne wyłącznie w PRM, jedynym oficjalnym przedstawicielem marki w Polsce

buty o futurystycznym designie od Flowers for Society

PRM dzięki autorskiej selekcji, podkreśla swoją pozycję jako miejsca oferującego zarówno najciekawsze propozycje sezonu, jak i limitowane edycje, dostępne dla zainteresowanych odbiorców. Marka buduje otwartą społeczność, dla których moda to sposób wyrażania siebie, tworząc nowe, inspirujące doświadczenie zakupowe, wykraczające poza tradycyjne ramy segmentu premium.

Produkty z kampanii SneakPeak dostępne na PRM.com oraz w PRM Concept Store w Fabryce Norblina.

i Autor: PRM Concept Store/ Materiały prasowe

i Autor: PRM Concept Store/ Materiały prasowe PRM Concept Store

i Autor: PRM Concept Store / Materiały prasowe PRM Concept Store