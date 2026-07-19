Kultowy kosmetyk w nowej odsłonie. Idealny na lato

Jaki produkt idealnie uosabia naszą filozofię? Podstawą wspaniałego makijażu jest pełna blasku skóra. To przekonanie doprowadziło do stworzenia naszego niekwestionowanego globalnego bestsellera: Vitamin Enriched Face Base. To coś więcej niż produkt nawilżający, to must-have podczas etapu przygotowywania skóry.

Wraz z mającą miejsce 1 lipca premierą nowej odsłony Vitamin Enriched Face Base+ świętujemy kolejny rozdział w historii tego legendarnego produktu. To udoskonalona formuła, która zapewnia skórze zarówno jeszcze lepszą pielęgnację, jak i bazę pod makijaż.

"Kiedy produkt cieszy się statusem uwielbianej przez całe pokolenia globalnej ikony, naszym największym priorytetem jest jego rozwój w przyszłości. Jako wiodąca marka w segmencie natural beauty, zawsze poszukujemy sposobów, aby zapewnić skórze komfort i piękny wygląd".

Co zachowaliśmy?

"Wszystko to, co uwielbiacie. Charakterystyczną niezwykle delikatną, maślaną konsystencję, która wtapia się w skórę. Poprawiający nastrój zapach grejpfruta i geranium. Uniwersalną moc kremu odżywczego i nawilżającego oraz bazy pod makijaż w jednym. Wyjątkowe doświadczenie stosowania tego produktu pozostaje niezmienione".

"Maksymalnie zwiększyliśmy działanie formuły. Zawiera teraz SuperVitamin Blend, czyli 5x więcej witamin, dzięki czemu baza ma trwałość aż do 24 godzin, aby makijaż utrzymywał świeżość przez cały dzień. Co więcej, formuła zapewnia natychmiastową dawkę nawilżenia większą o 122%* i o 22% bardziej gładką skórę już po czterech tygodniach stosowania."

„Naszym celem nie była zmiana samej formuły; chcieliśmy, aby jej działanie na skórę było jeszcze skuteczniejsze" – mówi Teresa Kitfield, Vice President of Global Product Development w Bobbi Brown. „Zadaliśmy sobie pytanie: »Jak możemy uczynić ideał jeszcze lepszym?«. Odpowiedzią był nowy składnik – SuperVitamin Blend – wybrany z pełną odpowiedzialnością, aby zapewnić wymierne rezultaty. Dodaliśmy niacynamid (witamina B3) i więcej panthenolu (prowitamina B5), aby wzmocnić barierę hydrolipidową skóry, a także witaminę C, by z upływem czasu rozjaśnić jej koloryt”.

Jako globalna twarz kampanii, ambasadorka marki – Sara Foster – uosabia jej pełnego pewności siebie, naturalnego ducha.

„Moje życie nieustannie ewoluuje i potrzebuję produktów, które nie tylko są piękne, ale także wyjątkowo skuteczne” – mówi Sara Foster. „Vitamin Enriched Face Base+ to sekret mojego świeżego wyglądu i skóry w jednym prostym kroku przygotowanej do aplikacji makijażu. Zapewnia on mojej cerze zdrowy wygląd i nawilżony glow, dzięki któremu jestem pewna siebie, bez względu na to, czy mam akurat pełny makijaż, czy też zupełnie nie. To idealny sposób, aby zacząć dzień”.

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Nikki DeRoest – uczestniczka programu Bobbi Brown Global Artist in Residence, która przygotowała looki dla tej kampanii – mówi, że to produkt nieodzowny w jej kuferku kosmetycznym.

„Nie można stworzyć wspaniałego makijażu bez świetnie przygotowanej skóry, a Vitamin Enriched Face Base+ jest moją sekretną bronią” – mówi Nikki DeRoest. „To produkt, który nie tylko przygotowuje skórę; on ją ożywia. To pierwszy i najważniejszy krok, aby uzyskać efekt świeżej, rozbudzonej cery i naprawdę pięknego wyglądu”.Nasze podejście do piękna jest proste. Wierzymy, że możesz osiągnąć idealny look, używając zaledwie pięciu intuicyjnych produktów, które łatwo się blendują, mają oddychające konsystencje i można nimi stopniowo budować intensywność. Jednak nigdy nie pomijamy pierwszego kroku: przygotowania idealnej skóry, używając Vitamin Enriched Face Base+.

Autor: Bobbi Brown/ Materiały prasowe