Pogrubienie, witalność i blask włosów przez całe lato. Pielęgnacja włosów narażonych na słońce i morską wodę

FOREO proponuje kompleksową odpowiedź na potrzeby włosów narażonych na letnie czynniki zewnętrzne. Innowacyjne urządzenia LUNA™ 4 hair, szczotka rozczesująca FLIP™ Play Advanced oraz masażer skóry głowy FAQ™ 301 łączą zaawansowane technologie z prostotą użytkowania, wspierając zdrowy wygląd włosów i skóry głowy przez całe lato.

LUNA™ 4 hair to urządzenie 2 w 1, które łączy masaż skóry głowy z terapią czerwonym światłem LED. Innowacyjna technologia wspiera jednocześnie oczyszczanie i masaż skóry głowy,uzupełniając codzienną pielęgnację o rozwiązania opracowane z myślą o zdrowiu włosów. Połączenie terapii czerwonym światłem LED z pulsacjami T-Sonic™ pomaga stworzyć optymalne warunki dla skóry głowy, sprzyjające wzrostowi mocniejszych, gęściej wyglądających i zdrowszych włosów. Powierzchnia urządzenia została wyposażona w 395 ultrahigienicznych silikonowych wypustek, które dzięki pulsacjom T-Sonic™ skutecznie usuwają zanieczyszczenia i pozostałości kosmetyków, jednocześnie delikatnie rozdzielającwłosy, aby światło LED mogło dotrzeć bezpośrednio do skóry głowy.

Autor: Foreo/ Materiały prasowe

FLIP™ Play Advanced to szczotka nowej generacji, zaprojektowana z myślą o kompleksowej pielęgnacji włosów i skóry głowy. Łączy zaawansowaną terapię światłem LED z ultracznymi, elastycznymi włóknami ułatwiającymi rozczesywanie, dzięki czemu codzienne szczotkowanie staje się świadomym rytuałem pielęgnacyjnym. W przeciwieństwie do tradycyjnychszczotek, które skupiają się wyłącznie na wygładzeniu i stylizacji, FLIP™ Play Advanced wykorzystuje technologię LED jako element kompleksowej troski o kondycję włosów i skóry głowy. Urządzenie korzysta z terapii światłem Tri-Wavelength LED (czerwonym, niebieskim i zielonym), wspierając utrzymanie równowagi skóry głowy oraz zdrowego wyglądu włosów przy każdym pociągnięciu szczotki. Zostało zaprojektowane z myślą o osobach zmagających się z takimi problemami jak przerzedzony wygląd włosów, nadmierne przetłuszczanie czyutrata blasku. Jednocześnie pozostaje delikatne zarówno dla włosów, jak i skóry głowy,zapewniając widoczne efekty pielęgnacyjne.

Autor: Foreo/ Materiały prasowe

FAQ™ 301 to zaawansowany masażer skóry głowy do użytku domowego, opracowany z myślą o wsparciu pielęgnacji sprzyjającej wzrostowi włosów. Urządzenie wykorzystuje trzy nowoczesne technologie: laseroterapię niskiej intensywności, terapię czerwonym światłem oraz opatentowane pulsacje T-Sonic™. Terapia światłem i laserem wspiera pielęgnację skóry głowy oraz oddziałuje na mieszki włosowe za pomocą zaawansowanej technologii świetlnej. FAQ™ 301 wyposażono w 20 skoncentrowanych diod czerwonego światła LED, które w połączeniu z pulsacjami T-Sonic™ intensyfikują stymulację skóry głowy i wspomagają transport tlenu oraz składników odżywczych do mieszków włosowych – kluczowych elementówwpływających na utrzymanie zdrowej skóry głowy i dobrej kondycji włosów.