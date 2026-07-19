Odkryj zapachy lata

W Lush lato od lat pachnie świeżymi cytrusami, soczystymi owocami i naturalnymi olejkami eterycznymi. Od orzeźwiającego grejpfruta i limonki, przez dojrzałe maliny i brzoskwinie, aż po tropikalne akordy. Owocowa kolekcja Lush celebruje zapachy, które dodają energii, poprawiają nastrój i zamieniają codzienną pielęgnację w małą wakacyjną przyjemność. To właśnie tę ideę oddaje kampania Peel Good, zachęcająca do celebrowania lata wszystkimi zmysłami.

Cytrusowa energia na dobry początek dnia

Orzeźwiające cytrusy od lat należą do najbardziej charakterystycznych kompozycji Lush. Happy Hippy Shower Gel ze świeżym sokiem z różowego grejpfruta, Orange Scrub zdodatkiem skórki pomarańczy, Sweet Wild Orange Hand Balm oraz mgiełka do ciała Zesty Body Spray wnoszą do codziennej pielęgnacji soczyste aromaty, które przywodzą na myśl letnie poranki i dodają energii na cały dzień.

Soczyste owoce w roli głównej

W kolekcji nie zabrakło również kompozycji inspirowanych malinami, brzoskwiniami czy bananami. Kultowy Rose Jam Shower Gel zachwyca charakterystycznym połączeniem róży i cytrusów, Conga Shower Jelly wnosi do kąpieli malinową świeżość, Each Peach Massage Bar otula delikatnym owocowym aromatem, a Banoffee Body Spray łączy soczyste nuty z kremowymi, deserowymi akordami.

Więcej niż owocowa świeżość

Owocowe nuty potrafią zaskakiwać również swoją głębią. W kolekcji Lush znajdują się kompozycje, które łączą soczyste akordy z bardziej wyrazistymi aromatami. The Comforter Body Spray, 100 Kisses Deep Perfume oraz No Way To Say Goodbye Perfume pokazują, że owocowe zapachy mogą być wielowymiarowe, wyrafinowane i na długopozostają w pamięci.

Lato zamknięte w codziennych rytuałach

Owocowe aromaty pojawiają się w Lush nie tylko w perfumach i mgiełkach do ciała. Towarzyszą również żelom pod prysznic, peelingom, balsamom, kostkom do masażu iinnym produktom do pielęgnacji, dzięki czemu mogą stać się częścią codziennych rytuałów.

Niezależnie od tego, czy wybór padnie na energetyczne cytrusy, soczyste owoce czy bardziej zmysłowe kompozycje, kolekcja Peel Good przypomina, że czasem wystarczyjeden zapach, by choć na chwilę wrócić myślami do najbardziej beztroskich letnich dni.

Autor: Lush/ Materiały prasowe

Autor: Lush/ Materiały prasowe