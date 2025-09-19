Kup produkt w Rossmannie i odbierz 20 złotych od Mixa

1 KROK

Kup wybrany produkt od Mixa Hyalurogel

Do wyboru są: nawilżający żel-krem do twarzy Mixa Hyalurogel o pojemności 50 ml; bogaty krem nawilżający do twarzy Mixa Hyalurogel o pojemności 50 ml; nawilżający krem-maska na noc do twarzy Mixa Hyalurogel o pojemności 50 ml; serum dla skóry wrażliwej Mixa Hyalurogel o pojemności 30 ml.

2 KROK

Wypełnij formularz i zarejestruj paragon z zakupów

3 KROK

Odbierz 20zł zwrotu od Mixa!

O kosmetykach, za które można odebrać 20 złotych na konto

W akcji zorganizowanej przez Rossmann i Mixę biorą udział 4 kosmetyki. Poniżej szczegółowe informacje o produktach, które zadbają o nawilżenie skóry i pozwolą otrzymać zwrot 20 złotych na konto.

Serum nawilżające z kwasem hialuronowym Mixa Hyalurogel

Nawilżające serum Mixa Hyalurogel z kwasem hialuronowym to kosmetyk odpowiedni dla skóry wrażliwej, normalnej i suchej. Łagodzi podrażnioną, wrażliwą skórę już od pierwszego zastosowania, jednocześnie redukując uczucie dyskomfortu i ściągnięcia. Zapewnia jej intensywne nawilżenie przez 24 godziny. Formuła zawiera wysokie stężenie składników aktywnych: niacynamid, prowitaminę B5 i kwas hialuronowy. Składniki te zapewniają skórze miękkość, sprawiając, że staje się gładka i wypełniona oraz wygląda zdrowiej już po 4 tygodniach stosowania. Serum posiada lekką konsystencję, która szybko się wchłania i nie klei się.

Krem intensywnie nawilżająca Mixa Hyalurogel

Krem intensywnie nawilżająca Mixa Hyalurogel jest produktem odpowiednim dla osób o skórze wrażliwej, która jednocześnie wykazuje oznaki odwodnienia, jak zmęczenie, spadek elastyczności i utrata blasku. Krem zapewnia natychmiastowe nawilżenie na 24 godziny, przywraca uczucie komfortu, intensywnie nawilża i koi, a także nadaje zdrowy blask i sprawia, że skóra wygląda na gładszą i jędrniejszą. Lekka, kremowo-żelowa konsystencja produktu szybko się wchłania, nie pozostawiając tłustej warstwy. Formuła, która został wzbogacony w kwas hialuronowy, pozwala utrzymać nawilżenie skóry na właściwym poziomie. Kwas hialuronowy to składnik naszej skóry, który posiada zdolności higroskopijne. Jest w stanie wiązać 1000 razy więcej wody, niż sam waży.

Bogaty krem intensywnie nawilżający Mixa Hyalurogel

Bogaty krem intensywnie nawilżający Mixa Hyalurogel to idealny produkt dla wrażliwej i odwodnionej skóry suchej, a także bardzo suchej. Jego kremowa konsystencja szybko się wchłania, co sprawia, że aplikacja produktu jest bezproblemowa. Krem intensywnie odżywia i koi skórę, zapewniając jej poczucie komfortu. Formuła kosmetyku chroni przed przesuszeniem i czynnikami zewnętrznymi za sprawą obecności kwasu hialuronowego. To naturalny składnik budulcowy skóry, który jest w stanie wchłonąć 1000 razy więcej wody, niż sam waży. Wykazuje właściwości nawilżające, koi i łagodzi podrażnienia, przynosząc ulgę suchej skórze. Natychmiast dostarcza ciągłego nawilżenia skóry przez 24 godziny.

Nawilżający krem-maska na noc Mixa Hyalurogel

Nawilżający krem-maska na noc Mixa Hyalurogel posiada formułę stworzoną z myślą o potrzebach skóry wrażliwej i odwodnionej. Pomaga odbudować naruszoną w ciągu dnia barierę ochronną i podczas snu regeneruje skórę z oznakami zmęczenia. Dzięki temu nasycona przez całą noc skóra wygląda na wypoczętą i pełną blasku, a widocznie wygładzona i elastyczna cera jest gotowa na nowy dzień. W ciągu nocy kosmetyk nasyca skórę starannie wyselekcjonowanymi składnikami. W jego formule zawiera 7% gliceryny, olej z lnicznika siewnego i kwas hialuronowy. Zawarty w produkcie kwas hialuronowy, znany ze swoich higroskopijnych właściwości, nawilża odwodnioną skórę i wzmacnia naturalną barierę ochronną. Dzięki temu znacznie ogranicza utratę wody.