Wakacje 2024

Kup walizkę WITTCHEN i wygraj wycieczkę marzeń!

Słońce, błękitne niebo, ciepłe wieczory i dłuższe dni – lato nabiera rozpędu! To pora roku, która inspiruje do relaksu, spontanicznych wyjazdów i tworzenia niezapomnianych wspomnień. Teraz, gdy wakacyjne plany stają się coraz bardziej realne, marka WITTCHEN proponuje szeroki wybór walizek, które zachwycą cię funkcjonalnością i stylowym wyglądem. Z lekkimi, kabinowymi czy dużymi, przestronnymi modelami - podróżowanie stanie się prawdziwą przyjemnością. Ale to nie wszystko! Kupując dowolną walizkę WITTCHEN w terminie od 1 do 31 lipca, zyskujesz szansę na zdobycie bardzo atrakcyjnych nagród! Wystarczy, że zarejestrujesz swój zakup na stronie konkursowej, wymyślisz kreatywne zakończenie zdania: „Pakowanie z walizką WITTCHEN to jak…”, a będziesz miał możliwość wygrania nagród, która spełnią Twoje wakacyjne marzenia: wycieczka o wartości 10 000 PLN, zestawy walizek czy karty podarunkowe. Nie zwlekaj, dołącz do zabawy i zrealizuj swoje wakacyjne marzenia razem z WITTCHEN!

W kolorze słońca, w kierunku plaży Słońce i plaża – esencja lata! Żółta, duża walizka z polipropylenu od WITTCHEN, stanie się twoim najlepszym kompanem podczas wakacyjnych wycieczek, jeśli tylko dasz jej szansę. Żółty kolor przyciąga wzrok i natychmiast wprawia w letni nastrój. Błyszczące paski na matowej skorupie dodają elegancji i nowoczesności, sprawiając, że wyróżnisz się z tłumu. Dwukomorowe wnętrze pozwoli ci spakować wszystko, czego potrzebujesz na rodzinne wakacje, a możliwość poszerzenia przestrzeni sprawi, że znajdziesz miejsce na pamiątki z podróży. Ale ta walizka to nie tylko piękny wygląd – to także niezwykła funkcjonalność. Wytrzymałe kółka, obracające się o 360 stopni, pozwolą na łatwe manewrowanie walizką, a teleskopowa rączka i dodatkowe uchwyty ułatwią przenoszenie bagażu. Zamek szyfrowy zapewnia bezpieczeństwo, dzięki czemu ty możesz skupić się na czerpaniu radości z wakacyjnych chwil. Spakuj się lekko, stylowo i ruszaj w kierunku plaży – lato czeka! Zobacz także: Słońce pod kontrolą: jak Polacy stosują SPF? i Autor: materiał prasowy Wittchen Błękitne niebo i morze możliwości Wyobraź sobie, że pakujesz się na spontaniczny wypad nad morze, mając przy sobie idealnego towarzysza podróży. Takim niezawodnym kompanem z pewnością okaże się walizka od WITTCHEN. Ta średnia walizka w eleganckim, błękitnym kolorze to nie tylko stylowy dodatek, ale przede wszystkim funkcjonalność, która ułatwi każdą wyprawę. Dzięki wytrzymałemu polikarbonowi o strukturze plastra miodu, twoje rzeczy są bezpieczne i doskonale chronione. System TSA zapewni spokój ducha podczas kontroli bagażu, a cztery podwójne kółka sprawią, że manewrowanie walizką okaże się czystą przyjemnością. Wysuwany uchwyt i dodatkowe rączki pozwolą ci łatwo przemieszczać się nawet w najbardziej zatłoczonych miejscach. Dobrze zaprojektowane wnętrze, z kieszeniami i pasami zabezpieczającymi ubrania, gwarantuje, że wszystko pozostanie na swoim miejscu. Wyrusz w świat z walizką, która nie tylko pomieści wszystko, czego potrzebujesz, ale także doda stylu twoim letnim przygodom. i Autor: materiał prasowy Wittchen Letnia eksplozja kolorów i komfortu Marzysz o szybkim, weekendowym wypadzie, który pozwoli ci oderwać się od codzienności? Mała walizka z ABS-u od WITTCHEN to twój klucz do stylowych i beztroskich podróży! Jej żywy, zielony kolor i elegancki połysk przyciągają wzrok, dodając energii każdej przygodzie. Walizka idealnie sprawdzi się podczas krótkich wypadów, a dodatkowo spełnia wymagania większości linii lotniczych jako bagaż podręczny. Przemyślane wnętrze z kieszeniami i pasami utrzyma twoje rzeczy na miejscu, a cztery obrotowe kółka i teleskopowa rączka zapewnią wygodne manewrowanie. Niezależnie od tego, czy planujesz city break, czy wypad na plażę, z walizką WITTCHEN przygotuj się na letnią eksplozję kolorów i komfortu. Spakuj się lekko, podróżuj stylowo i baw się świetnie! i Autor: materiał prasowy Wittchen Modowa kropka nad i Wakacje to czas eksperymentów z modą i wyrażania siebie. To również idealny moment, aby odświeżyć swoją garderobę i wyruszyć na wakacyjne wojaże z klasą. Jedwabna apaszka od WITTCHEN to must-have tego sezonu! Apaszka jest niezwykle wszechstronnym akcesorium, który doda każdej stylizacji odrobinę szyku i koloru. Wykorzystując ją jako efektowne nakrycie głowy, ochroni cię przed słońcem i sprawi, że będziesz wyglądać modnie i elegancko. Możesz owinąć ją wokół szyi, tworząc subtelną biżuterię, która doda charakteru nawet najprostszym ubraniom. Jedwabna apaszka świetnie sprawdzi się również jako pasek do letnich sukienek, podkreślając talię i dodając stylizacji oryginalności. Jeśli wolisz subtelniejsze akcenty, przywiąż ją do swojej torebki – od razu nabierze ona nowego charakteru. Niech twoje wakacyjne przygody będą pełne kolorów i elegancji! i Autor: materiał prasowy Wittchen Różowy akcent lata Gdy zbliża się lato, warto odświeżyć swoją garderobę i dodać do niej kilka niezbędnych akcesoriów, które podkreślą twój wakacyjny look. Jednym z takich dodatków jest skórzana torebka saddle bag od WITTCHEN – idealna na każdą okazję, od spaceru po plaży po wieczorne wyjście na miasto. Jej ponadczasowy fason, wyjątkowa jakość, eleganckie wykończenie i intensywny różowy kolor sprawią, że przyciągniesz spojrzenia innych i dodasz energii swoim stylizacjom. Z WITTCHEN zawsze będziesz gotowa na letnie przygody! i Autor: materiał prasowy Wittchen Odmieniony Tomasz Kot z piękną żoną przyłapani na zakupach. Aż nam zaimponowali tym, co zrobili! Zdjęcia