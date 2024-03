i Autor: Materiały prasowe Kylie Jenner

Zapachy godne uwagi

Kylie Jenner z pierwszymi perfumami. Magnetyczny zapach inspirowany skórą

Kylie Jenner stawia na rozwój swojego biznesu kosmetycznego, dołączając do szerokiego portfolio nową kategorię. Marka Kylie zadebiutowała ze swoimi pierwszymi perfumami „Cosmic by Kylie Jenner”. Magnetyczny zapach inspirowany skórą, idealny na dzień i noc, został stworzony przez Kylie we współpracy z Nicole Mancini z Givaudan. Cosmic by Kylie Jenner jest zapachem o słodkim, świeżym i ciepłym aromacie. Rozkwita nutami gwiaździstego jaśminu oraz akordami złotego bursztynu i wanilii muszkatołowej, a unikalna butelka rzeźbiarska ma wyglądać jak dzieło sztuki z innego świata.