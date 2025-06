Lato na pełnej fali – festiwal GARNIER King of the Bay startuje w Rewie

Sercem tegorocznej edycji festiwalu będzie Strefa GARNIER. Partner tytularny zapewni wszystkim zawodnikom i kibicom przestrzeń, w której królować będzie świadoma pielęgnacja. Wśród zaplanowanych przez markę atrakcji znajdą się bezpłatne analizy skóry i włosów przeprowadzone przez ekspertów marki, indywidualny dobór kosmetyków i rutyn pielęgnacyjnych, zabawa w eksperymenty naukowe czy testowanie nowości i bestsellerów Garnier. Marka zapewni także produkty do ochrony przeciwsłonecznej dla wszystkich gości festiwalu.

W Garnier wierzymy, że aktywny styl życia i piękno idą w parze, a troska o siebie powinna iść w parze z troską o planetę. Wydarzenie Garnier King of the Bay to idealna okazja, by połączyć sportowe emocje z pielęgnacją dostosowaną do letnich potrzeb - mówi Magdalena Rzepnicka, Dyrektor Marketingu Garnier - W naszej strefie na festiwalu, oprócz produktów z ochroną przeciwsłoneczną, niezbędną podczas sportów wodnych, zapewnimy także indywidualne porady ekspertów dotyczące pielęgnacji skóry i włosów. Będziemy zachęcać do dokonywania świadomych wyborów kosmetyków, zgodne z naszymi zielonymi zobowiązaniami. Jesteśmy pewni, że wspólne chwile w Rewie będą nie tylko pełne wrażeń, ale i inspiracji do holistycznego i zrównoważonego podejścia do piękna - dodaje.

Na uczestników czekają spektakularne atrakcje: widowiskowe skoki Kite Big Air, emocjonujące wyścigi E-Foil i pumpfoil, rywalizacja o tytuł Króla i Królowej Zatoki oraz testy najnowszego sprzętu w specjalnej strefie regeneracji. Nie zabraknie też spotkań z gwiazdami światowego formatu i okazji do aktywnego wypoczynku nad samym Bałtykiem.

„Ubiegłoroczna edycja King of the Bay pokazała, jak bardzo potrzebne są takie wydarzenia w Polsce – na starcie stanęło ponad 250 zawodników, a festiwal odwiedziło kilka tysięcy osób. To nie tylko impreza dla fanów sportów wodnych, ale także świetna okazja do aktywnego wypoczynku dla rodzin, turystów i wszystkich, którzy chcą spędzić czas w dobrej atmosferze. To wydarzenie dla każdego – bez względu na wiek czy poziom umiejętności. W zeszłym roku najmłodsza uczestniczka miał 13 lat” – mówi Maciek Rutkowski, pomysłodawca i organizator King of the Bay.

Autor: materiały prasowe Garnier

