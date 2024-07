Lato wielkich promocji w perfumeriach Douglas

Makijaż na sierpień. Nostalgiczny powrót do korzeni i elegancja w pełnym wydaniu

MARC JACOBS DAISY LOVE POP

Marc Jacobs rozszerza swoją legendarną gamę zapachów o limitowaną edycję kwiatowego zapachu gourmand, który zaprasza do prawdziwego uwielbienia. W Daisy Love Pop musująca świeżość bergamotki łączy się ze słonecznymi aromatami maliny moroszki zanim zielona pistacja i bita śmietana ujawnią niebiańskie serce. Aksamitne i pudrowe niuanse sorbetolidu łączą się ze zmysłowym ciepłem benzoiny, nadając kreacji nieodparty charakter. Woda toaletowa jest zamknięta w matowym, różowym flakonie inspirowanym blokami kolorów i efektownymi kolekcjami mody House.

Teraz Marc Jacobs Daisy Love Pop kupisz w Douglas w supercenie 299 zł/50 ml

VIKTOR & ROLF FLOWERBOMB RUBY ORCHID

Magnetyczny, zmysłowy, uwodzicielski zapach inspirowany… tancerką burleski. Kobieta pachnąca nim roztacza wokół siebie aurę tajemniczej femme fatale i nie może pozostać niezauważona. Delikatne nuty frezji i soczystej brzoskwini w towarzystwie rubinowej orchidei, jaśminu i wanilii sprawia, że nie można o nim zapomnieć

Teraz Victor & Rolf Flowerbomb Ruby Orchid kupisz w Douglas w supercenie 265 zł/30 ml

GISADA AMBASSADORA EAU DE PARFUM SPRAY

Kompozycja, która w pełni podkreśla kobiecą stronę osoby, która ją nosi. Owocowe, orientalne i kwiatowe nuty tworzą niezwykły bukiet: kwiatowe akordy spotykają się z maliną i tuberozą i pozostawiają zmysłowy, a zarazem szlachetny podpis. Całość dopełniają wyrafinowane niuanse drzewa sandałowego, które nadają wodzie perfumowanej cudownie aksamitną nutę.

Teraz Gisada Ambassadora Eau de Parfum Spray kupisz w Douglas w supercenie 309 zł/50 ml

ST. TROPEZ SAMOOPALAJĄCA ULTRANAWILŻAJĄCA PIANKA

Ta pianka to obietnica i gwarancja perfekcyjnej, naturalnej opalenizny. Nieprzyjemny zapach samoopalacza został wyeliminowany, pianka indywidualnie dopasowuje się do odcienia skóry głęboko ją nawilżając, a spektakularny efekt utrzymuje się jeszcze dłużej. Super-lekka pianka wzbogacona witaminą E zapewnia aksamitną i równomierną opaleniznę całego ciała, bez smug.

Teraz St. Tropez samoopalającą ultranawilżającą piankę kupisz w Douglas w supercenie 135,49 zł/240 ml

ESTÉE LAUDER DAYWEAR MULTI PROTECTION ANTI-OXIDANT CREAM SPF 15

Ten wysoce skuteczny krem nawilżający chroni przed oznakami przedwczesnego starzenia się skóry i zmniejsza ich widoczność dzięki najskuteczniejszej jak dotąd mocy antyoksydacyjnej. Intensywnie nawilża skórę przez 24 godziny. DayWear zawiera kompleks Super Anti-Oxidant oraz filtr przeciwsłoneczny o szerokim spektrum działania. Zmniejsza pierwsze oznaki starzenia się skóry, takie jak matowość i drobne, suche linie. Odświeża skórę, zapewniając jej długotrwałe nawilżenie.

Teraz Estée Lauder DayWear Multi Protection Anti-Oxidant Cream SPF 15 kupisz w Douglas w supercenie 263,20 zł/50 ml

AUSTRALIAN GOLD BRONZING DRY OIL SPRAY INTENSIFIER

„Suchy olejek” stworzony specjalnie z myślą o opalaniu się pod gołym niebem. Skóra bardzo szybko nabierze odcień niebywale głębokiego brązu dzięki m.in. formule „Colorboost Tan Maximize”, naturalnym substancjom brązującym, olejowi z nasion marchwi, ekstraktom z banana, wyciągom z orzecha czarnego, olejowi annatto i olejkowi z australijskiego drzewa herbacianego. Aloes, witamina E, pantenol i olej z nasion słonecznika doskonale pielęgnują skórę. Uwaga: produkt nie zawiera filtra ochronnego SPF.

Teraz Australian Gold Bronzing Dry Oil Spray Intensifier kupisz w Douglas w supercenie 59 zł/237 ml

L ANCÔME TEINT IDOLE ULTRA WEAR 24H LONGWEAR FOUNDATION

Lekki podkład kryjący o długotrwałym efekcie TEINT IDOLE ULTRA WEAR 24H FOUNDATION nada cerze blasku, sprawi, że będzie wyglądać młodo i świeżo oraz bezproblemowo pomoże ukryć wszelkie niedoskonałości. Technologia AIRWEAR TM pozwoliła stworzyć "oddychający" podkład dzięki nowej ultra lekkiej formule. Produkt oferuje 24-godzinne krycie*, a 45 różnorodnych odcieni pozwoli wybrać idealny kolor. Jest przeznaczony do każdego rodzaju cery: od suchej, po wrażliwą, tłustą oraz z niedoskonałościami. Odnowiona formuła z kwasem hialuronowym oraz 81 % serum pielęgnacyjnego zapewni skórze również odpowiednią pielęgnację oraz nawilżenie. Witamina E i ekstrakt z nasion moringi, znane są z właściwości wspomagających ochronę przed zanieczyszczeniami miejskimi. Co więcej, TEINT IDOLE ULTRA WEAR 24H FOUNDATION zawiera niebieski pigment, aby jak najlepiej dobrać odcień do ciemniejszej cery oliwkowej bądź brązowej. 9 na 10 badanych osób znalazło swój idealny odcień.

Teraz Lancôme Teint Idole Ultra Wear Teint Idole Ultra Wear kupisz w Douglas w supercenie 176,29 zł/30 ml

